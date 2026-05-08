۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۷

میز خدمت در حاشیه نماز جمعه جاجرم برگزار شد/ گامی در مسیر تعامل نزدیک‌تر با مردم جاجرم

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جاجرم گفت: به‌منظور تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان،‌ میز خدمت شهرستان جاجرم در حاشیه نماز جمعه برپا شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا طالبی با اشاره به برگزاری میزخدمت میراث‌فرهنگی شهرستان جاجرم در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه، هدف از اجرای آن را تقویت ارتباط نزدیک و بی‌واسطه میان دستگاه‌های اجرایی و مردم، پاسخ‌گویی سریع‌تر به مطالبات مردمی و تسهیل روند پیگیری درخواست‌ها عنوان کرد.
سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی جاجرم بیان کرد: در جریان استقرار میز خدمت، امکان طرح دغدغه‌ها و دریافت راهنمایی‌های لازم در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراهم شد و استقبال خوب نمازگزاران، فرصت ارزشمندی برای تبادل نظر و فراهم شدن زمینه رفع برخی ابهامات ایجاد کرد.
او افزود: تداوم چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان به مردم و علاقه‌مندان خواهد داشت.
طالبی در پایان گفت: اجرای برنامه‌هایی نظیر میز خدمت در کنار فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی،  انجام می‌شود و در هفته‌های آینده نیز در نقاط مختلف شهرستان ادامه خواهد یافت.

کد خبر 1405021801179
نوشین سبحانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

