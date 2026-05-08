به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا طالبی با اشاره به برگزاری میزخدمت میراث‌فرهنگی شهرستان جاجرم در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه، هدف از اجرای آن را تقویت ارتباط نزدیک و بی‌واسطه میان دستگاه‌های اجرایی و مردم، پاسخ‌گویی سریع‌تر به مطالبات مردمی و تسهیل روند پیگیری درخواست‌ها عنوان کرد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی جاجرم بیان کرد: در جریان استقرار میز خدمت، امکان طرح دغدغه‌ها و دریافت راهنمایی‌های لازم در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراهم شد و استقبال خوب نمازگزاران، فرصت ارزشمندی برای تبادل نظر و فراهم شدن زمینه رفع برخی ابهامات ایجاد کرد.

او افزود: تداوم چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهرستان به مردم و علاقه‌مندان خواهد داشت.

طالبی در پایان گفت: اجرای برنامه‌هایی نظیر میز خدمت در کنار فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، انجام می‌شود و در هفته‌های آینده نیز در نقاط مختلف شهرستان ادامه خواهد یافت.

