بازدید مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی از روند اجرای پروژه آینه خانه مفخم

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری اظهار کرد: بازدید از روند اجرای پروژه آینه خانه مفخم روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه با هدف بررسی روند اجرای طرح، ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه و رسیدگی به مسائل و موانع پیشروی سرمایهگذار انجام شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی افزود: پروژه سرمایهگذاری آینه خانه مفخم در پایان سال ۱۴۰۴ با جذب سرمایهگذار بومی از سوی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی و صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی واگذار شد.
دیناری ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵، سرمایهگذار عملیات اجرای طرح را با نظارت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی آغاز کرده است.
او با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی به پویایی فضاهای فرهنگی و رونق گردشگری در استان کمک میکند.
