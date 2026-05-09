۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی از روند اجرای پروژه آینه خانه مفخم

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از پروژه سرمایه‌گذاریدر بنای تاریخی آینه خانه مفخم بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری  اظهار کرد: بازدید از روند اجرای پروژه آینه خانه مفخم روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه با هدف بررسی روند اجرای طرح، ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه و رسیدگی به مسائل و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذار انجام شد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی افزود: پروژه سرمایه‌گذاری آینه خانه مفخم در پایان سال ۱۴۰۴ با جذب سرمایه‌گذار بومی از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی و صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی واگذار شد. 

دیناری ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵، سرمایه‌گذار عملیات اجرای طرح را با نظارت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی آغاز کرده است. 

او با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی به پویایی فضاهای فرهنگی و رونق گردشگری در استان کمک می‌کند.

