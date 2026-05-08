به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالله سهرابی گفت: کارگاه آموزشی «سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ از ایده تا اجرا» روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در محل تالار عمارت مفخم برگزار شد و با استقبال علاقه‌مندان، فعالان حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاران همراه بود.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری خراسان شمالی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم پایه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و فرآیندهای قانونی و حمایتی، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد درکی جامع و کاربردی از فرآیند تبدیل یک ایده اولیه در حوزه گردشگری به یک طرح اجرایی و سودآور عنوان کرد.

او افزود: در این دوره آموزشی تلاش شد ضمن ارائه مباحث تخصصی، مسیرهای عملی ورود به حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری تبیین و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شود.

لازم به ذکر است در پایان به کسانی که در این دوره شرکت کردند، گواهینامه آموزشی اعطا می‌شود.

