نظارت میدانی بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی بجنورد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس توکلیان هدف بازدید روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت را بررسی روند فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، ارزیابی مسائل و مشکلات موجود و گفت‌وگو با فعالان این حوزه دانست و افزود: در بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی وضعیت خدمات‌رسانی، چالش‌های موجود و راهکارهای حمایت از فعالان حوزه سفر و گردشگری بررسی شد و بر ضرورت تداوم فعالیت این دفاتر، ارتقای کیفیت خدمات و توجه به مسائل و نیازهای صنفی فعالان این بخش تاکید شد.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خراسان شمالی دراین خصوص اظهار کرد: دفاتر خدمات مسافرتی از ارکان مهم صنعت گردشگری هستند و بررسی میدانی شرایط فعالیت آن‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و برنامه‌ریزی بهتر برای حمایت از این مجموعه‌ها کمک کند.

توکلیان افزود: در حال حاضر ۱۸ دفتر خدمات مسافرتی در شهرستان بجنورد مشغول فعالیت هستند و این دفاتر نقش مهمی در ارائه خدمات به مسافران و توسعه گردشگری منطقه ایفا می‌کنند.

او با اشاره به شرایط دفاتر خدمات مسافرتی در دوران جنگ تصریح کرد: این دفاتر در دوره‌های بحرانی و شرایط خاص با مشکلات متعددی از جمله کاهش سفر، افت تقاضا و محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو شدند، اما با وجود این دشواری‌ها تلاش می‌کنند خدمات مورد نیاز مردم را تداوم ببخشند.

