نظارت میدانی بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی بجنورد

رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی به همراه سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بجنورد از دفاتر خدمات مسافرتی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس توکلیان هدف بازدید روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت را بررسی روند فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، ارزیابی مسائل و مشکلات موجود و گفت‌وگو با فعالان این حوزه دانست و افزود: در بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی وضعیت خدمات‌رسانی، چالش‌های موجود و راهکارهای حمایت از فعالان حوزه سفر و گردشگری بررسی شد و بر ضرورت تداوم فعالیت این دفاتر، ارتقای کیفیت خدمات و توجه به مسائل و نیازهای صنفی فعالان این بخش تاکید شد.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری خراسان شمالی دراین خصوص اظهار کرد: دفاتر خدمات مسافرتی از ارکان مهم صنعت گردشگری هستند و بررسی میدانی شرایط فعالیت آن‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و برنامه‌ریزی بهتر برای حمایت از این مجموعه‌ها کمک کند.

توکلیان افزود: در حال حاضر ۱۸ دفتر خدمات مسافرتی در شهرستان بجنورد مشغول فعالیت هستند و این دفاتر نقش مهمی در ارائه خدمات به مسافران و توسعه گردشگری منطقه ایفا می‌کنند.

او با اشاره به شرایط دفاتر خدمات مسافرتی در دوران جنگ تصریح کرد: این دفاتر در دوره‌های بحرانی و شرایط خاص با مشکلات متعددی از جمله کاهش سفر، افت تقاضا و محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو شدند، اما با وجود این دشواری‌ها تلاش می‌کنند خدمات مورد نیاز مردم را تداوم ببخشند.

