نمایشگاه مشاغل خانگی در ۱۲ نقطه خراسان شمالی برپا شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هادی کاهانیمقدم اظهار کرد: در شهر بجنورد در چهار نقطه و در سایر شهرستانهای استان هر کدام یک نقطه برای عرضه محصولات تولیدی مجریان مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.
معاون کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی افزود: در این نمایشگاهها محصولات تولیدی مجریان مشاغل خانگی در رستههای مختلف از جمله صنایع دستی، مواد غذایی، بستهبندی و پوشاک به عرضه عموم گذاشته شده است.
کاهانیمقدم با اشاره به نقش پررنگ زنان در این حوزه گفت: ۸۵ درصد از متقاضیان دریافت مجوز کسبوکارهای خانگی در استان را زنان تشکیل میدهند که این آمار بیانگر ظرفیت بالای کارآفرینی زنان در مشاغل خانگی است.
او ادامه داد: همچنین ۸۴ درصد از متقاضیان اجرای طرحهای مشاغل خانگی دارای تحصیلات دیپلم و یا زیر دیپلم هستند که نشان میدهد این نوع مشاغل میتواند فرصت اشتغالزایی مناسبی برای اقشار مختلف جامعه فراهم کند.
معاون کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی مشاغل خانگی را راهی میانبر برای تحقق اهداف رونق اقتصادی و کاهش بیکاری دانست و گفت: این مشاغل با کمترین هزینه و معمولاً با مشارکت اعضای خانواده و بدون نیاز به فضای کاری وسیع قابل اجرا هستند که همین مزایا، رقابتپذیری آنها را در دستیابی به سود اقتصادی افزایش میدهد.
کاهانیمقدم تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، نمایشگاه مشاغل خانگی در استان بهصورت مستمر و یک روز در هر دو هفته برگزار خواهد شد.
او افزود: این بازارها فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم کالا به مصرفکنندگان با قیمت مناسب هستند، چرا که محصولات بدون واسطه وارد بازار میشوند.
