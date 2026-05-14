به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: این نشست فصلی از صبح امروز آغاز و به مدت دور روز ادامه دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اظهار کرد: بخش زیادی از فعالیتهای ما در شهرستانها در راستای تحقق شعار سال است که باید مدیران شهرستانها به این مهم توجه و اهتمام لازم را داشته باشند.
او افزود: توسعه ارتباطات مدیران شهرستان از جمله ارتباط با نمابندگان مجلس، ائمه جمعه، شهرداریها، دهیاریها و مردم، توجه به شخصیتها و مفاخر ملی از جمله فردوسی، عطار و خیام نیشابوری و ... و برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری مورد انتظار است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی تصریح کرد: نظارت بر تاسیسات گردشگری، حمایت از صنایعدستی و استفاده از مشارکت مردم در حفظ و احیای آثار تاریخی مورد تاکید است.
در این نشست دو روزه معاونتهای گردشگری، میراثفرهنگی، صنایعدستی، توسعه مدیریت و روابط عمومی به صورت جداگانه با مدیران شهرستان به گفتوگو، تبادل نظر، رفع چالش و تبیین برنامههای سال جاری خواهند پرداخت.
انتهای پیام/
نظر شما