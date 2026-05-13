به گزارش خبرنگار میراث آریا، صدیقه اوجی امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت این مناسبت در بازخوانی جایگاه موزهها و بناهای تاریخی در زندگی امروز، گفت: مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه همزمان با هفته میراثفرهنگی، برنامههایی متنوع و هدفمند را برای مخاطبان تخصصی و عمومی پیشبینی کرده است تا از این رهگذر، ضمن معرفی بخشی از هویت تاریخی شیراز و فارس، زمینه آشنایی بیشتر علاقهمندان با ارزشهای فرهنگی و معماری این مجموعه فراهم شود.
مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه افزود: از جمله برنامههای شاخص این هفته، برگزاری رویداد «۹ دهه موزه در فارس؛ از موزه پارس تا موزه شهر» است که با نگاهی به سیر شکلگیری و توسعه موزهها در استان، بخشی از تاریخ موزهداری در فارس را مرور میکند. همچنین تور و کارگاه ویژه «اندیشه – قصه – سازه» با محور بررسی حکمت ایرانی در قصه، هنر و معماری ایرانی در حمام وکیل برگزار خواهد شد که فرصتی برای گفتوگو درباره پیوند اندیشه، روایت و ساختار در سنت فرهنگی ایران فراهم میآورد.
او ادامه داد: برگزاری نشست تخصصی ۵۰ سال مرمت ارگ کریمخانی، نمایشگاه نقاشی خانم سالاری، ورکشاپ مجسمهسازی و نیز تور بافت تاریخی از دیوانخانه تا مسجد نصیرالملک برای همکاران علاقهمند به میراث و بناهای تاریخی، از دیگر بخشهای این برنامههاست. همچنین در این ایام، افتتاح آبانبار وکیل توسط بهرهبردار و رونمایی از لوگوی مجموعه زندیه نیز انجام میشود.
اوجی با بیان اینکه تکریم سرمایه انسانی یکی از ارکان صیانت از میراثفرهنگی است، گفت: در این هفته از همکاران مجموعه زندیه نیز تقدیر خواهد شد.
مدیر مجموعه تاریخیفرهنگی زندیه تأکید کرد: امیدواریم برگزاری این برنامهها بتواند به ارتقای آگاهی عمومی، جلب مشارکت بیشتر شهروندان و معرفی شایستهتر میراث ارزشمند فارس به نسل امروز کمک کند.
