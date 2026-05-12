تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری شهرستان خفر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیاصغر طاهری باب اناری امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به ظرفیتهای بینظیر طبیعی و گردشگری شهرستان خفر و افزایش تردد گردشگران بازدیدهای نظارتی از اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای رفاهی، سفرهخانههای سنتی و واحدهای پذیرایی با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق گردشگران اولویت اصلی است، افزود: در این بازرسیها شاخصهایی نظیر رعایت پروتکلهای بهداشتی، نرخنامه، کیفیت خدمات، آراستگی واحدها و رعایت استانداردهای لازم مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد.
او تصریح کرد: رویکرد ما در این نظارتها، پیشگیرانه و حمایتی است اما در صورت مشاهده هرگونه تخطی از قوانین و کوتاهی در ارائه خدمات شایسته به مسافران، با واحدهای متخلف طبق ضوابط و مقررات برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
طاهری باب اناری در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان خفر با دارا بودن جاذبههایی همچون غار تادوان، مقبره جاماسب حکیم، بقعه شیخ خلیفه آبشارهای زیبا و باغات گردشگری پتانسیل بالایی در جذب توریست دارد و تلاش ما بر این است تا با ارتقای سطح کیفی خدمات تجربهای خوشایند و ماندگار برای گردشگران در این منطقه رقم بزنیم.
