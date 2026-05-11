به گزارش خبرنگارمیراث آریا، سرهنگ محمد احمدی امروز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اشاره به فرآیندهای ارزیابی شده در سطح تمامی یگانهای حفاظتی کشور گفت: این ارزیابی بر اساس مؤلفههای تخصصی، شاخصهای اجرایی و مأموریتهای ابلاغی صورت گرفته و خوشبختانه یگان حفاظت میراثفرهنگی استان فارس توانست همچون سال قبل در جایگاه نخست کشور خود را تثبت کند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی فارس با تأکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی از یک سو و بکارگیری و بروزرسانی تجهیزات و امکانات بهینه و فنی از سوی دیگر، افزود: این دستاورد بزرگ بدون تلاش شبانهروزی، تعهد سازمانی و روحیه جهادی کارکنان یگان و همچنین همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی و مشارکت دلسوزانه مردم محقق نمیشد.
او تصریح کرد: بهکارگیری ظرفیتهای بومی، تقویت گشتهای حفاظتی، افزایش ضریب پوشش امنیتی اماکن تاریخی، ارتقای آموزشهای تخصصی و استفاده هدفمند از امکانات و تجهیزات، از مهمترین عوامل ارتقای عملکرد این یگان در سالهای اخیر بوده است.
سرهنگ احمدی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و مستندات موجود، یگان حفاظت میراثفرهنگی استان فارس طی دو سال گذشته در تمامی شاخصها و مؤلفههای اجرایی با رشد قابل توجه بهرهوری و اثربخشی مواجه شده که این امر نشاندهنده مسیر صحیح برنامهریزی و مدیریت در حوزه صیانت از میراثفرهنگی است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی فارس در پایان با قدردانی از حمایتهای مسئولان استانی و ملی، بر تداوم این روند و ارتقای سطح حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان تأکید کرد: انتظار میرود نگاه مسئولین به استان فارس، با این پیشینه غنی تاریخی و وسعت و جغرافیای گوناگون برای جذب نیروی انسانی که لزوم اولیه و قلب تپنده هر دستگاه است، بیش از پیش به پیکر بی جان یگان حفاظت میراثفرهنگی استان فارس معطوف شود.
