به گزارش خبرنگار میراث آریا، هاجر عسکری ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: آن چه رویداد گردشگری «در پسینی دلگشا شیراز» را متمایز کرد، مردمی بودن آن بود. مردم نه صرفاً به عنوان مخاطب، بلکه به عنوان میزبان و کنشگر اصلی حضور داشتند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شیراز افزود: درهای خانههای تاریخی و اقامتگاههای سنتی به روی همشهریان گشوده شد و پذیراییها به شیوهای سنتی انجام شد.
عسکری ادامه داد: این رویداد به عنوان یک مدل غیرمتمرکز و مشارکتی در گردشگری شهری، به کانونهای زنده فرهنگی و گردشگری تبدیل شده و بازدید از کارگاههای صنایع دستی، گفتوگو با هنرمندان و آشنایی با میراث فرهنگی به شکلی طبیعی و بیواسطه شکل گرفت.
او تأکید کرد: این مدل، نمونهای موفق از رویکرد نوآورانه در گردشگری شهری است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شیراز همچنین به هدف این رویداد در حمایت از بومگردیها و اقامتگاههای سنتی در شرایط رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: این رویداد توانست با ایجاد جریان بازدید و تعامل اجتماعی، توجه دوبارهای به ظرفیتهای بافت تاریخی شیراز جلب کند.
عسکری ادامه داد: در شرایطی که کشور در فضای پس از تنشهای اخیر قرار دارد، برگزاری چنین برنامهای تأثیر قابل توجهی در ایجاد حس امنیت روانی و بازگشت نشاط اجتماعی داشت. این رویداد نشان داد که سرمایه اصلی شهر، مردم آن هستند و با خلاقیت و همدلی میتوان چراغ امید و پویایی را در رونق گردشگری روشن نگهداشت.
