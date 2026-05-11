به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر عسکری امروز ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در نشستی صمیمانه با حضور معاون فرماندار شیراز و مالکان اقامتگاه‌های سنتی گفت: این نشست با هدف ایجاد فضایی برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود وضعیت گردشگری و ارتقای عملکرد اقامتگاه‌های سنتی در شیراز برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شیراز افزود: در این جلسه مالکان اقامتگاه‌های سنتی به بیان مسائل و چالش‌های موجود در حوزه خود پرداختند و بر ضرورت حمایت بخش دولتی در رفع این مشکلات تأکید کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که صحبت‌هایشان به‌طور مستقیم به گوش مسئولین برسد و منجر به اقدامات مؤثری در این زمینه شود.

او در این دیدار با اشاره به اهمیت رویکرد روایتگری و رویداد محوری ادامه داد: این رویدادها می‌توانند یکی از راه‌های مؤثر در جهت پویا کردن و رونق بوم‌گردی‌ها باشند.

عسکری همچنین بر لزوم رویکرد تخصصی به اقامتگاه‌ها و بوم‌گردی‌ها در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: این رویکرد می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری بافت تاریخی شیراز را به نمایش بگذارد و آن را به قطب گردشگری تجربه‌محور و پایدار نزدیک کند

در ادامه، وحید بادپا معاون فرماندار شیراز نیز در این نشست از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای برون‌رفت از مسائل و رونق گردشگری خبر داد و گفت: این کمیته به‌زودی تشکیل خواهد شد و هدف آن بررسی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت بوم‌گردی در شیراز است.

این نشست نشان‌دهنده عزم و اراده مسئولین و فعالان حوزه بوم‌گردی برای ارتقای وضعیت گردشگری در شیراز و ایجاد فضایی مناسب برای توسعه پایدار این صنعت است که با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و فرهنگی شیراز، امید می‌رود که این تلاش‌ها به نتایج مثبتی منجر شود.

