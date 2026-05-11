به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت اله عطایی قراچه امروز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه صنایعدستی سرامیک سنتی در شهرستان کازرون در راستای حمایت از هنرمندان صنایعدستی، توسعه مشاغل بومی و محلی، ایجاد اشتغال و ترویج هنرهای سنتی راهاندازی شده است و میتواند نقش مؤثری در حفظ و احیای هنرهای اصیل منطقه ایفا کند.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون افزود: شهرستان کازرون با برخورداری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری فراوان، زمینه مناسبی برای رشد و توسعه صنایعدستی به ویژه در حوزه سرامیک سنتی دارد و افتتاح این کارگاه گامی ارزشمند در مسیر تقویت زیرساختهای تولید و عرضه محصولات صنایعدستی به شمار میرود.
او همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت دستگاههای اجرایی از فعالان این حوزه، تصریح کرد: توسعه کارگاههای صنایعدستی علاوه بر حفظ میراثفرهنگی و هنرهای سنتی، در رونق اقتصادی، جذب گردشگر و توانمندسازی هنرمندان محلی نیز تأثیرگذار است.
عطایی قراچه در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همراهی مسئولان، شاهد گسترش فعالیتهای صنایعدستی و ایجاد فرصتهای بیشتر برای هنرمندان و جوانان این شهرستان باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما