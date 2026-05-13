۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۶

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا خبرداد:

آموزش ۵۰ نفر از مددجویان اداره زندان فسا در رشته‌های صنایع‌دستی با هدف توانمندسازی و اشتغال‌زایی

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا از اجرای برنامه آموزشی ویژه در حوزه صنایع‌دستی برای زندانیان این شهرستان خبر داد و گفت: در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت صنایع‌دستی استان فارس و اداره زندان‌ها، ۵۰ نفر از هنرجویان معرفی‌شده از سوی اداره زندان فسا در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی آموزش‌های تخصصی دریافت کردند.

به گزارش میراث‌آریا، ابراهیم عبدالله‌زاده امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: دوره‌های آموزشی تخصصی صنایع‌دستی برای زندانیان این شهرستان فسا با هدف توسعه مهارت‌آموزی، ترویج صنایع‌دستی بومی و فراهم‌کردن زمینه اشتغال و خوداتکایی برای افراد در حال گذراندن دوران محکومیت برگزار شده است.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا ادامه داد: هنرآموزان در این طرح در سه رشته معرق چوب، تولیدات چرمی و گیوه‌بافی آموزش دیده‌اند و پس از گذراندن دوره‌های تعیین‌شده، گواهی‌نامه آموزشی مربوط به این رشته‌ها برای آنان صادر شده است.

او با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در فرآیند بازتوانی اجتماعی زندانیان افزود: آموزش‌های فنی و هنری می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد انگیزه، افزایش اعتمادبه‌نفس و فراهم‌شدن فرصت‌های شغلی پس از آزادی ایفا کند.

عبدالله‌زاده بیان کرد: صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اقتصادی، این امکان را فراهم می‌سازد که افراد با سرمایه اولیه کم، وارد چرخه تولید شده و از طریق فعالیت‌های هنری برای خود درآمدزایی کنند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا همچنین افزود: برگزاری این دوره‌ها علاوه بر جنبه آموزشی، در راستای صیانت از هنرهای سنتی و انتقال دانش بومی به نسل‌های مختلف نیز حائز اهمیت است.

او ابراز امیدواری کرد که با تداوم این‌گونه برنامه‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌بخشی، زمینه بهره‌مندی شمار بیشتری از زندانیان از آموزش‌های مهارتی و هنری فراهم شود و این افراد بتوانند با استفاده از توانمندی‌های کسب‌شده، آینده‌ای روشن‌تر برای خود و خانواده‌هایشان رقم بزنند.

