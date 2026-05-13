به گزارش میراث‌آریا، ابراهیم عبدالله‌زاده امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: دوره‌های آموزشی تخصصی صنایع‌دستی برای زندانیان این شهرستان فسا با هدف توسعه مهارت‌آموزی، ترویج صنایع‌دستی بومی و فراهم‌کردن زمینه اشتغال و خوداتکایی برای افراد در حال گذراندن دوران محکومیت برگزار شده است.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا ادامه داد: هنرآموزان در این طرح در سه رشته معرق چوب، تولیدات چرمی و گیوه‌بافی آموزش دیده‌اند و پس از گذراندن دوره‌های تعیین‌شده، گواهی‌نامه آموزشی مربوط به این رشته‌ها برای آنان صادر شده است.

او با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در فرآیند بازتوانی اجتماعی زندانیان افزود: آموزش‌های فنی و هنری می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد انگیزه، افزایش اعتمادبه‌نفس و فراهم‌شدن فرصت‌های شغلی پس از آزادی ایفا کند.

عبدالله‌زاده بیان کرد: صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اقتصادی، این امکان را فراهم می‌سازد که افراد با سرمایه اولیه کم، وارد چرخه تولید شده و از طریق فعالیت‌های هنری برای خود درآمدزایی کنند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا همچنین افزود: برگزاری این دوره‌ها علاوه بر جنبه آموزشی، در راستای صیانت از هنرهای سنتی و انتقال دانش بومی به نسل‌های مختلف نیز حائز اهمیت است.

او ابراز امیدواری کرد که با تداوم این‌گونه برنامه‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌بخشی، زمینه بهره‌مندی شمار بیشتری از زندانیان از آموزش‌های مهارتی و هنری فراهم شود و این افراد بتوانند با استفاده از توانمندی‌های کسب‌شده، آینده‌ای روشن‌تر برای خود و خانواده‌هایشان رقم بزنند.

