روستای گردشگری ریاب میزبان آیین اختتامیه نخستین جشنواره فریادخوانی گناباد و بجستان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرماندار شهرستان گناباد چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه رویداد فرهنگی فریادخوانی شهرستان‌های گناباد و بجستان با اشاره ثبت ملی «فریادخوانی» گناباد و بجستان در فهرست آثار ناملموس کشور گفت: این رویداد فرهنگی که در سال ۱۴۰۳ به ثبت رسمی رسیده، نقطه عطفی در اقتصاد گردشگری شهرستان خواهد بود.

ابوالفضل حکیم پور اظهار کرد: برگزاری این جشنواره، پیوندی مهم میان هنر اصیل فریادخوانی با تمدن گناباد است، این آواها ریشه در هویت ما دارند و حفظ آنها به منزله محافظت از شناسنامه فرهنگی منطقه به شمار می‌رود.

او افزود: بافت قدیم و ارزشمند روستا در حال توسعه است تا بتوانیم با معرفی بهتر آن، زمینه ثبت جهانی این اثر را فراهم کنیم، از همه ظرفیت‌های نهادهای مردمی، علاقمندان و هنرمندان برای تحقق این مهم استفاده خواهیم کرد.

فرماندار گناباد با اشاره به زیرساخت‌های در حال تکمیل شهرستان تصریح کرد: راه‌های ارتباطی، فرودگاه و راه‌آهن گناباد در حال احداث است و این زیرساخت‌ها زمینه مناسبی برای حضور گردشگران فراهم کرده، اما باید امکانات بیشتری تقویت شود.

حکیم‌پور همت مردم روستای ریاب را ستود و گفت: اراده مردم باعث شد ریاب به عنوان یک روستای هدف گردشگری، توسعه خود را در این صنعت ببیند. در نخستین جشنواره فریادخوانی، حضور چشمگیر مردم را شاهد بودیم که نشان‌دهنده توجه به میراث کهن و نشاط اجتماعی در جامعه است.



او تصریح کرد: شهرستان گناباد با بیش از پنج هزار سال تاریخ، رازهای ناگفته بسیاری دارد، این خطه در طول تاریخ استوار ایستاده و پیام خود را نه فقط در کشور، بلکه با ثبت در فهرست روستاهای گردشگری جهان، به مردم دنیا ثابت خواهد کرد و به زودی شاهد ثبت دومین اثر تمدنی جهانی در گناباد خواهیم بود.

فرماندار گناباد با بیان اینکه تمام تلاش و همت علاقمندان بر فراهم‌سازی زمینه رویدادهای فرهنگی در شهرستان متمرکز است، افزود: هدف ما تقویت آگاهی عمومی، تکثیر نشاط اجتماعی و معرفی داشته‌های منطقه است. مردم همواره پای کار نظام بوده‌اند و امروز نیز توجه به نیازها و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها را در دستور کار داریم.

حکیم پور یادآور شد: رویداد فریادخوانی به عنوان یک رویداد ثبت‌شده ملی در سال ۱۴۰۳، نقطه قوتی است که در راستای اقتصاد گردشگری در برنامه محوری شهرستان قرار خواهد گرفت، مباحث مهم سیاحت و زیارت نیز از اولویت‌های ماست.

او در ادامه با اشاره به جایگاه روستای هدف گردشگری ریاب گفت: این روستا به عنوان یکی از هشت روستای نامزد ثبت جهانی کشور، سازه‌های منحصربه‌فرد و تمدنی دارد که در خشت‌خشت آن تاریخ جاری است و امروز پیامی جهانی دارد. همه توان بخش‌های دولتی، خصوصی و مردمی برای تحقق ثبت روستای ریاب در فهرست روستاهای گردشگری جهان بسیج شده‌اند تا پس از قنات قصبه گناباد، روستای ریاب نیز جهانی شود. تبدیل ریاب به یک قطب جهانی نه تنها افتخاری برای ایران، بلکه گامی بزرگ در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری پایدار منطقه خواهد بود.

هم‌چنین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد نیز در این آئین گفت: پیرو فراخوان ارسال آثار به جشنواره فریادخوانی گناباد و بجستان، ۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۶ اثر برتر شناخته شده و به مرحله نهایی راه یافتند. فریادخوانی ریشه در باورها و آداب و رسوم مردم این دو شهرستان دارد.

آیین فریادخوانی به معنای خواندن اشعار و آوازهایی با صدای بلند است که در گذشته به عنوان لالایی مادران برای فرزندان نیز کاربرد داشته است. همزمان با برگزاری این آیین، دبیرخانه جشنواره فریادخوانی گناباد و بجستان فعالیت خود را آغاز کرد.

در آیین اختتامیه از فریادخوانان برتر تقدیر شد.

