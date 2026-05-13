به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی گفت: جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه جاری به ریاست فرماندار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه، بخشداران تابعه، نمایندگان بانک‌های عامل، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک افزود: این نشست با هدف بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه‌ریزی منسجم برای سال جاری و با محوریت ارزیابی میزان تحقق تعهدات اشتغال، روند پرداخت تسهیلات، شناسایی ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تشکیل و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



او در حاشیه این نشست با تأکید بر نقش راهبردی حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: در سال گذشته اقدامات مؤثری در زمینه صدور مجوزها، حمایت از کارگاه‌های صنایع‌دستی و معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری انجام که بخشی از آن منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در سطح شهرستان شد.



