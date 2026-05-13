لزوم صیانت از میراث تاریخی شهرستان خمین

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تشریح ابعاد نشست و پیگیریهای انجامشده پیرامون حفاظت از آثار تاریخی شهرستان گفت: با توجه به اهمیت بیبدیل میراث فرهنگی بهعنوان هویت تاریخی و سرمایه ماندگار نسلهای آینده، دادستان بر لزوم صیانت جدی، مستمر و قانونی از آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین افزود: بر اساس این تأکید، حفاظت از آثار تاریخی صرفاً مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، بلکه با تعامل بینبخشی، همافزایی و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، نیروهای انتظامی و قضایی امکانپذیر خواهد بود.
او همچنین از حمایت قاطع دستگاه قضایی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی و مدعیالعموم حامی و پشتیبان ضابطان قضایی میراث فرهنگی در انجام مأموریتهای قانونی خود هستند و این حمایت پشتوانهای مهم برای برخورد قانونی با متخلفان و متعرضان به آثار تاریخی به شمار میرود.
مشهدی در پایان تأکید کرد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خمین با همکاری دادستانی، نیروی انتظامی، سایر دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، تمام توان خود را برای صیانت از میراث تاریخی شهرستان بهکار خواهد گرفت تا این آثار ارزشمند بهعنوان سرمایهای ملی برای آیندگان حفظ و پاسداری شود.
انتهای پیام/
نظر شما