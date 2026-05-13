۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۱

دادستان خمین تأکید کرد:

لزوم صیانت از میراث تاریخی شهرستان خمین

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین از تأکید دادستان بر ضرورت حفاظت همه‌جانبه از آثار تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تشریح ابعاد نشست و پیگیری‌های انجام‌شده پیرامون حفاظت از آثار تاریخی شهرستان گفت: با توجه به اهمیت بی‌بدیل میراث فرهنگی به‌عنوان هویت تاریخی و سرمایه ماندگار نسل‌های آینده، دادستان بر لزوم صیانت جدی، مستمر و قانونی از آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین افزود: بر اساس این تأکید، حفاظت از آثار تاریخی صرفاً مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، بلکه با تعامل بین‌بخشی، هم‌افزایی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، نیروهای انتظامی و قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.

او همچنین از حمایت قاطع دستگاه قضایی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی و مدعی‌العموم حامی و پشتیبان ضابطان قضایی میراث فرهنگی در انجام مأموریت‌های قانونی خود هستند و این حمایت پشتوانه‌ای مهم برای برخورد قانونی با متخلفان و متعرضان به آثار تاریخی به شمار می‌رود.
 
مشهدی در پایان تأکید کرد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمین با همکاری دادستانی، نیروی انتظامی، سایر دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، تمام توان خود را برای صیانت از میراث تاریخی شهرستان به‌کار خواهد گرفت تا این آثار ارزشمند به‌عنوان سرمایه‌ای ملی برای آیندگان حفظ و پاسداری شود.
 

کد خبر 1405022301548
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

