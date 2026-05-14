به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری با اشاره به اهمیت خانه ورنی اصلاندوز و ساختمان آموزش صنایع‌دستی این شهرستان گفت: این مرکز در توسعه و ترویج صنایع‌دستی، آموزش صنعتگران جدید و ایجاد اشتغال همسو با اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال نقش اساسی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: اصلاندوز به عنوان شهر ملی ورنی، یکی از قطب‌های تولید محصولات صنایع‌دستی در استان محسوب می‌شود و حدود ۲ تا ۳ هزار نفر ورنی‌باف در این شهرستان مشغول به کار هستند.

او تاکید کرد: این ساختمان نه تنها خانه ورنی و مامنی برای بافندگان این هنر صنعت در سال اقتصاد مقاومتی است، بلکه مرکزی برای آموزش، توسعه و ترویج این رشته و نیز رشته‌های طراحی نقوش سنتی، گلیم بافی، اجاق قراقی و سایر رشته‌های صنایع‌دستی است و سالانه ده‌ها نفر از طریق آموزش در این مرکز صاحب کسب و کار و کارگاه تولیدی می‌شوند.

جباری با اشاره به اهمیت فعال بودن و کمک به پویایی ساختمان صنایع‌دستی اصلاندوز، ادامه داد: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌های مدونی برای توسعه آموزش، ترویج صنایع‌دستی و برگزاری رویدادهای مختلف از جمله نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در محل خانه ورنی اصلاندوز دارد و از همه فعالان حوزه صنایع‌دستی شهرستان و منطقه مغان برای ایفای نقش در این مرکز دعوت می‌شود.

