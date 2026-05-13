به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی جشنواره کوچ عشایر در محل فرمانداری شهرستان بیله‌سوار گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد برگزاری جشنواره کوچ عشایر شاهسون مغان، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری این رویداد در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در شهر جعفرآباد انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: این جشنواره با در نظر گرفتن شرایط کشور و توجه ویژه به نقش عشایر در هویت و همبستگی ملی با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری مناسب با ایام و مشارکت جامعه عشایری برگزار خواهد شد.

او تاکید کرد: اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تلاش می‌کند در راستای وظایف خود حداکثر مشارکت را به ویژه در زمینه برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی با بیش از ۲۵ غرفه، تبلیغات و معرفی رویداد و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی انجام دهد.

جباری با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاه‌های عضو ستاد به منظور برگزاری یک جشنواره مطلوب، ادامه داد: جنگ تحمیلی اخیر و وجود همبستگی ملی قابل توجه در بین مردم کشورمان این ضرورت را به وجود آورده است که وزن فرهنگی جشنواره امسال بیشتر شود و توجه به جایگاه جامعه عشایری، پاسداشت شهدای جنگ رمضان و مردمی‌تر کردن جشنواره در اولویت قرار بگیرد.

