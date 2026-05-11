به گزارش خبرنگار میراث آریا، پویش نهال‌کاری سرو امید روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در روستای هدف گردشگری و کاندیدای ثبت جهانی موئیل در شهرستان مشگین‌شهر با حضور اهالی برگزار شد.

برگزاری این پویش با هدف توسعه فضای سبز روستا و اهمیت و جایگاه درخت‌کاری با همکاری اهالی روستا، دهیاری و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اتفاق افتاد.

روستای هدف گردشگری موئیل در شهرستان مشگین‌شهر و در دامنه کوه سبلان قرار دارد و از ظرفیت‌هایی مانند آب‌های گرم معدنی و چشم‌اندازهای کم‌نظیر طبیعی در کنار تاسیسات متعدد گردشگری بهره می‌برد.

موئیل یکی از هشت روستای کاندیدای ایران برای ثبت در فهرست زنجیره بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ است و رویدادهای مختلفی در راستای معرفی ظرفیت‌های این روستا در سطح ملی و جهانی و همچنین توسعه صنعت گردشگری برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود.

