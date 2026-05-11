۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۳

پویش نهال‌کاری سرو امید در روستای کاندیدای ثبت جهانی موئیل برگزار شد

پویش نهال‌کاری سرو امید در روستای کاندیدای ثبت جهانی موئیل برگزار شد

پویش نهال‌کاری سرو امید در روستای هدف گردشگری و کاندیدای ثبت جهانی موئیل در شهرستان مشگین‌شهر با حضور اهالی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پویش نهال‌کاری سرو امید روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در روستای هدف گردشگری و کاندیدای ثبت جهانی موئیل در شهرستان مشگین‌شهر با حضور اهالی برگزار شد.

برگزاری این پویش با هدف توسعه فضای سبز روستا و اهمیت و جایگاه درخت‌کاری با همکاری اهالی روستا، دهیاری و اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اتفاق افتاد.

روستای هدف گردشگری موئیل در شهرستان مشگین‌شهر و در دامنه کوه سبلان قرار دارد و از ظرفیت‌هایی مانند آب‌های گرم معدنی و چشم‌اندازهای کم‌نظیر طبیعی در کنار تاسیسات متعدد گردشگری بهره می‌برد.

موئیل یکی از هشت روستای کاندیدای ایران برای ثبت در فهرست زنجیره بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ است و رویدادهای مختلفی در راستای معرفی ظرفیت‌های این روستا در سطح ملی و جهانی و همچنین توسعه صنعت گردشگری برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022101436
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha