به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که امروز ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: نظام مسائل شهرستان‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تمرکز بر تخصیص اعتبارات، تسهیل روند جذب اعتبارات ملی و استانی و هدایت منابع به سمت طرح‌های اثرگذار تدوین می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل همچنین بر حمایت از به‌کارگیری نیروهای وظیفه برای حفاظت از بناها و اماکن تاریخی مطابق قوانین و ضوابط تاکید کرد و با اشاره به در پیش بودن هفته اردبیل، افزود: یکی از ضرورت‌های مهم، مشارکت تمام شهرستان‌ها در تامین اعتبارات ویژه هفته اردبیل است.

او با اشاره به تفاهم‌نامه‌های حمایتی برای ارائه کمک‌های فنی اعتباری به پروژه‌های گردشگری، از دستگاه‌های مرتبط خواست روند اجرایی این تفاهم‌نامه‌ها را تسریع کنند.

جباری با یادآوری مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی به استان و اختصاص ۶۰ میلیارد تومان برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری اردبیل، ادامه داد: لازم است روند تخصیص و جذب این اعتبارات با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ساماندهی و تکمیل موزه مشگین‌شهر را از مطالبات جدی مردم منطقه دانست و اعلام کرد: این پروژه برای تکمیل نهایی نیازمند ۱۵ میلیارد تومان اعتبار است و پیگیری این موضوع در دستور کار قرار دارد.

او همچنین بر هوشمندسازی خدمات گردشگری و تأمین اعتبارات مربوطه تاکید کرد و افزود: تبدیل خدمات گردشگری استان به نسخه‌های هوشمند، یکی از برنامه‌های اصلی در مسیر ارتقای تجربه گردشگران خواهد بود.

