به گزارش خبرنگار میراث آریا، یحیی نجارقابل گفت: کارگاه «توسعه گردشگری روستایی با پویش هر روستا یک اقامتگاه بوم‌گردی» عصر روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در روستای کاندیدای ثبت جهانی موئیل در شهرستان مشگین‌شهر برگزار شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: برگزاری این کارگاه با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شرکت تدبیر گستران اتفاق افتاد و با حضور اهالی و علاقمندان به حوزه گردشگری همراه بود.

او تاکید کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی یکی از مهم‌ترین عوامل در راستای توسعه گردشگری در مناطق روستایی است و این کارگاه آموزشی به تشریح نقش بومگردی‌ها در توسعه بومی و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه روستایی اختصاص داشت.

نجارقابل ادامه داد: روستای گردشگری موئیل یکی از هشت روستای کاندیدای ایران برای ثبت در فهرست زنجیره بهترین دهکده‌های جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ است و رویدادهای مختلفی در راستای معرفی ظرفیت‌های این روستا در سطح ملی و جهانی و همچنین توسعه صنعت گردشگری برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود.

