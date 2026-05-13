به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه جاری در بازدید از سرای برنج‌فروشان بازار تاریخی در حضور معاون دادستان مرکز استان و کسبه بازار، گفت: با توجه به شرایط موجود در سرای برنج‌فروشان بازار تاریخی اردبیل، این سرا نیازمند اقدام در راستای بازسازی و ساماندهی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: اقدام لازم درخصوص بازسازی و ساماندهی راسته برنج‌فروشان نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی و همکاری کسبه و مالک با دستگاه‌های اجرایی است که اداره کل میراث‌فرهنگی این هماهنگی را پیگیری می‌کند.

او با تقدیر از توجه دستگاه قضایی به چنین مسائلی، تاکید کرد: ما براساس وظایف ذاتی خود در راستای حفاظت و نگهداری از بناهای تاریخی، آماده هرگونه همکاری و اقدام در خصوص مرمت، بازسازی و ساماندهی به ویژه در بازار تاریخی اردبیل هستیم و پیش از این نیز عملیات مرمتی و ساماندهی را در راسته‌های مختلف پیگیری کرده‌ایم.

جباری ادامه داد: درخصوص راسته برنج‌فروشان نیز اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آماده عمل به وظایف خود است و این امر بعد از برگزاری جلسات هماهنگی و رفع موانع حقوقی از جمله رضایت مالک، در دستور کار قرار می‌گیرد.

