ادامه روند رفع تصرف و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم قلعه تاریخی اولتان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ناصر شکری روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای صیانت از میراث فرهنگی استان و جلوگیری از تعرض به حریم آثار فرهنگیتاریخی، با هماهنگی و همکاری دستگاههای مرتبط، عملیات رفع تصرف اراضی و تخریب مستحدثات غیرمجاز در حریم تپه تاریخی و قلعه اولتان در شهرستان پارس آباد به اجرا درآمد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اردبیل با اشاره به اجرای دو عملیات رفع تصرف در حریم این اثر تاریخی، افزود: این عملیات با حضور عوامل ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، یگان حفاظت میراثفرهنگی و منابع طبیعی و همچنین با همکاری نیروهای مرزبانی انجام شد.
او ضمن تاکید بر صدور حکم قضایی در یکی از این پروندهها، تصریح کرد: بر اساس حکم مقام قضایی، مستحدثات و ساختوسازهای غیرمجاز ایجاد شده در حریم این اثر تاریخی قلع و قمع و اراضی مورد تصرف رفع تصرف شد.
سرهنگ شکری ادامه داد: در جریان اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و همچنین سرکشی از محدوده قلعه تاریخی اولتان، مشخص شد فرد دیگری که پیش از این نیز در عرصه و حریم این اثر تاریخی اقدام به ساختوساز غیرمجاز کرده بود، علیرغم صدور حکم قضایی و تخریب مستحدثات قبلی، مجدداً اقدام به ساختوساز در این محدوده کرده است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: پیش از این در خصوص ساختوساز غیرقانونی این فرد، با دستور مقام محترم قضایی عملیات قلع و قمع انجام شده بود و متأسفانه نامبرده با بیتوجهی به اخطارهای قانونی و دستورات مقام قضایی، دوباره اقدام به ادامه فعالیتهای غیرقانونی و احداث مستحدثات جدید در محدوده عرصه و حریم این اثر تاریخی کرده بود که با هماهنگیهای انجام شده نسبت به قلع و قمع مستحدثات جدید اقدام شد.
او تأکید کرد: حفاظت و حراست از آثار تاریخی و اراضی ملی از اولویتهای مهم مجموعه میراث فرهنگی بوده و با هرگونه دخل و تصرف، تجاوز و ساختوساز غیرقانونی در عرصه و حریم آثار تاریخی برابر قانون برخورد خواهد شد.
