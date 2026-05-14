به گزارش خبرنگار میراث آریا، صدیقه اوجی امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: مجموعه جهانی زندیه همواره فراتر از یک اثر معماری، کانون تجلی هنرهای اصیل بوده است از این رو میزبانی از کارگاههای علمی تخصصی هنری، بخشی از راهبرد ما برای بازگرداندن حیات فرهنگی به کالبد این بناهای ارزشمند است.

مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی زندیه با اشاره به جزئیات این رویداد هنری افزود: گارهاه علمی تخصصی مجسمه‌سازی پرتره توسط استاد علی قصردشتی با همکاری مجموعه زندیه، روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محل شاه‌نشین ارگ کریم‌خان زند برگزار می‌شود در این برنامه که از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر ادامه خواهد داشت، هنرمندان به صورت زنده به خلق آثار هنری و پیکرتراشی می‌پردازند.

اوجی تصریح کرد: انتخاب فضای شاه‌نشین برای این کارگاه علمی، فرصتی بی‌نظیر برای گردشگران و هنردوستان فراهم می‌کند تا در حین بازدید از شکوه معماری زندیه، با ظرایف هنر مجسمه‌سازی معاصر نیز آشنا شوند و پیوندی عمیق میان تاریخ و هنرِ امروز برقرار کنند.

او ضمن دعوت از عموم علاقه‌مندان برای بازدید در این رویداد، خاطرنشان کرد: حمایت از رویدادهای هنری در دل بناهای تاریخی، علاوه بر ارتقای سطح کیفی بازدیدها، به معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی شیراز به جهانیان کمک شایانی خواهد کرد.

استاد برجسته مجسمه‌سازی کشور و مدرس این کارگاه علمی تخصصی نیز در سخنانی تأکید کرد: هدف اصلی این رویداد، شناسایی، کشف و حمایت از نخبگان هنر تجسمی است.

استاد علی قصردشتی، با اشاره به اهداف این دوره گفت: پس از دو سال وقفه و به دنبال اصرار و اشتیاق وافر هنرجویان و علاقه‌مندان به رشته مجسمه‌سازی، تصمیم گرفتیم علی‌رغم شرایط اقتصادی موجود، این دوره تخصصی را برای گروهی از هنرجویان برگزیده و مستعد برگزار کنیم.

قصردشتی با تشریح جزئیات آموزشی این کارگاه بیان داشت: در این ورکشاپ، هنرجویان منتخب، پروسه کامل ساخت مجسمه و تئوری‌های تخصصی پرتره را به صورت علمی و عملی فرا می‌گیرند و تمام تلاش تیم ما بر این بوده است که با فراهم کردن تمامی ابزارها، امکانات کارگاهی و خدمات رفاهی کامل، محیطی متمرکز و بدون دغدغه ایجاد کنیم تا هنرجویان بتوانند تمام توان خود را بر روی میز کار و خلق اثر متمرکز کنند.

