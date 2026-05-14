به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمدرضا حسینیبروجنی ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات مرمت دورهای ساختمان تاریخی شیرخوارگاه اهواز که در حال حاضر محل استقرار ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است، با هدف حفظ و نگهداری این بنای ارزشمند و بر اساس الگوی معماری اصیل بنا آغاز شده است.
معاون میراثفرهنگی خوزستان افزود: در این مرحله از مرمت، اقداماتی از جمله مرمت رواقها، اصلاح جانپناه، مرمت سقف و بدنه اتاقهای اداری، آبدارخانه و بخش معاونت صنایعدستی، تعویض دربهای فرسوده، اصلاح تأسیسات برقی و حذف الحاقات نامتجانس بنا در دستورکار قرار دارد.
او با اشاره به اعتبار اختصاص یافته برای این طرح گفت: این دوره از عملیات مرمت با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شده و پیشبینی میشود طی مدت چهار ماه به انجام برسد.
حسینیبروجنی تصریح کرد: باتوجه به ثبت ملی و قدمت تاریخی این ساختمان، اجرای مرمتهای دورهای و مستمر برای حفاظت، نگهداری و تداوم بهرهبرداری از بنا ضروری است و این اقدامات در طول سالهای مختلف ادامه خواهد داشت.
بنای تاریخی خانه کودک اهواز که محل فعلی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان است، یکی از آثار دارای شناسنامه و هویت شهری استان خوستان محسوب میشود که در سال ۱۳۳۰ خورشیدی و به منظور نگهداری از کودکان بیسرپرست ایجاد شد.
این بنای فرهنگی که از آغاز با عنوان «خانه کودک اهواز» ساخته شد و سالهای متمادی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی قرار داشت، سرانجام در مرداد ۱۳۸۵ با شماره ۱۵۸۶۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
پس از واگذاری این بنا به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، باتوجه به وسعت ساختمان و نوع کاربری آن، در سالهای منتهی به دهه ۹۰ شمسی، مرمت عمومی و دورهای ساختمان آغاز شد.
