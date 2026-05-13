به گزارش خبرنگار میراث آریا، فیلم «شوق پرواز» با نگاهی انسانی و تلخوشیرین روایت کودکیهای ناتمام در سایه جنگ را به تصویر میکشد.
«شوق پرواز» تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد کودکان شهیدی است که جنگ کودکیشان را گرفت و فرصت تجربه روزهای ساده و بیدغدغه را از آنها دریغ کرد.
در این اثر سعی شده است با نگاهی احساسی و در عین حال واقعگرایانه، بخشی از رنج و اندوهی که جنگ بر زندگی کودکان تحمیل میکند به تصویر کشیده شود؛ کودکانی که باید با رویاها و آرزوهای کودکانه را زندگی میکردند اما ناچار با واقعیتهای خشن و تلخ جنگ روبهرو شدند.
در این فیلم کوتاه مهدی محمدنسب و آوین حسنزاده ایفای نقش میکنند و دیگر عوامل تولید آن عبارتند از حسین گماری (صدابردار)، نرگس سمیعیفر (دستیار کارگردان), مهدی محجوب (مدیر تولید)، عسل بهداروند (منشی صحنه)، فراز ایوبی (طراح و مجری گریم) و پارمیس عابدی (عکاس).
«شوق پرواز» پس از طی مراحل فنی برای حضور در جشنوارهها و رویدادهای مرتبط با فیلم کوتاه آماده خواهد شد.
این فیلم به کودک شهید «اسرا افریتزاده» تقدیم شده است؛ دختربچهای که شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردینماه سال ۱۴۰۵ در پی انهدام و سقوط یک فروند پهپاد دشمن صهیونیستی در محدوده روستای غلام، بخش میانآب شهرستان شوشتر به فیض شهادت نائل آمد.
