بهگزارش خبرنگار میراثآریا، تبار قریب امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، در این باره اظهار کرد: بهواسطه ظرفیتهای روستای پامنار و اقداماتی که از سالیان گذشته ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، جامعه ملی و فعالان حوزه گردشگری در این روستا انجام دادهاند این روستا بهعنوان مقصد گردشگری شناخته شده و مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان افزود: این مهم چند شاخصه خاص دارد که از جمله آنها میتوان به نوع زیست مردم روستای پامنار و ظرفیت تولید صنایعدستی در این روستا اشاره کرد.
او خاطرنشان کرد: خاستگاه کپوبافی روستای پامنار از توابع شهرستان دزفول است و بههمین دلیل دزفول بهعنوان شهر جهانی کپو انتخاب شد.
قریب همچنین با بیان اینکه مورد واجد اهمیت و ارزش بعدی گونههای جانوری است که در روستای پامنار زیست میکنند گفت: این موارد باعث شد تا این روستا برای طیفهای مخلف گردشگران اعم از گردشگرانی که به شکل عمومی سفر میکنند و گردشگرانی که علاقهمند به طبیعتگردی و پرندهنگری هستند مقصد مهم در نظر گرفته شود.
او با اشاره به اینکه روستای پامنار بهعنوان یکی از روستای ثبت جهانی در جمع هشت روستای کشور قرار گرفته است خاطرنشان کرد: با مدیریت و راهبری وزارتخانه، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان، اداره میراث فرهنگی دزفول، فرمانداری دزفول، بخشداری شهیون و دهداری روستای پامنار پرونده ثبت جهانی این روستا در حال تکمیل است.
قریب با اظهار اینکه تمرکز ما بر روی ابتکاراتی است که در روستا انجام میشود تأکید کرد: بخشی از دورههای آموزشهای عمومی و تخصصی در این روستا برگزار شده و بخش دیگر آن نیز در حال انجام است.
او اضافه کرد: این آموزشها عبارتند از توانمندسازی جامعه محلی برای شناخت هر چه بیشتر صنعت گردشگری، نحوه ارتباطگیری و تعامل با گردشگران، بهرهمندی از ظرفیتهایی که در حوزه گردشگری در روستاها وجود دارد، تقویت اقامتگاههای بومگردی که در روستا موجود است، دوره آموزشی آشنایی با ظرفیتهای طبیعی و محیطزیستی و گونههای گیاهی و جانوری پامنار با همکاری ادارهکل محیط زیست و دوره آموزشی امداد و نجات به همت هلال احمر.
قریب در ادامه با بیان اینکه از جمله مهمترین ظرفیتهای روستای گردشگری پامنار که نیاز به تقویت دارد گردشگری دسترسپذیر است گفت: این مهم برای این است که بتوان این روستا را برای طیف بیشتری از گردشگران مورد استفاده و بهرهبرداری قرار داد.
او همچنین با اشاره به تلاش ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در برگزاری دوره آموزشی گردشگری دسترسپذیر در روستای پامنار ابراز کرد: دورههای ویژه توانمندسازی گردشگری دسترسپذیر روستای پامنار با نگاهی به ظرفیت جهانی شدن این روستا و همچنین دورههایی برای مشارکت هر چه بیشتر بانوان در تقویت گردشگری روستا و در مسیر جهانی شدن آن برگزار خواهد شد.
معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان اشاره به وجود گونههای خاص پرندهنگری در روستای پامنار افزود: گشت ویژه و تخصصی پرندهنگری به همت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و با حضور پرندهنگرانی از استان و فعالان این حوزه بهاجرا درآمد که گشت بسیار موفقیتآمیزی بود و انشالله ادامه خواهد یافت.
قریب از سوی دیگر به اجرای گشت آشناسازی با روستای پامنار با حضور هر چه بیشتر فعالان گردشگری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بهمنظور تکمیل و تقویت پرونده ثبت جهانی روستای پامنار اقدامات متعددی با مدیریت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و همکاری دهیاری و بخشداری در سطح روستای پامنار انجام شد.
او اظهار کرد: از جمله این اقدامات میتوان به کاش درختهای بومی و پاکسازی روستا، برگزاری دورههای متعدد آموزشی در موضوعات مختلف، طراحی سایت و آغاز تولید محتوا در وبسایت اختصاصی روستا، تهیه عکس و فیلم از ظرفیتهای پامنار بهمنظور ارایه در پرونده ثبت جهانی پامنار، نصب المان حیات وحش اشاره کرد.
قریب گفت: اقدام دیگری که باتلاش اهالی روستا انجام شد رنگآمیزی درها و دیوارهای روستا بود که باعث شد تا پامنار در حوزه گردشگری تقویت شود.
او ادامه داد: اقدام بعدی که در دستور کار قرار دارد و ادامهدار خواهد بود بحث نماسازی خانههای روستای پامنار با مصالح بومی است تا بتوان منظر روستا را تقویت بیشتری کرد.
به گفته معاون گردشگری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان: ساماندهی مسیرهای دسترسی به روستا، نصب تابلوهای اطلاعرسانی با نمادهای بومی، تشکیل شرکت تعاونی هنرمندان صنایعدستی، ساماندهی و بستهبندی مناسب سوغاتی که بتواند روستای پامنار را بیش از پیش برای گردشگری بهعنوان مقصد مهم و اولویتدار هم در حوزه گردشگری و هم صنایعدستی مطرح کند در دستور کار قرار دارند.
