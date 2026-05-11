به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ گفت: ورود شهرداری عشق‌آباد به عنوان سرمایه‌گذار در احداث مجتمع گردشگری، گامی اساسی در جهت حمایت از جامعه محلی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی این منطقه برداشته است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به نوپا بودن صنعت گردشگری در عشق‌آباد، بر اهمیت این سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی و معرفی پتانسیل‌های طبیعی و فرهنگی منطقه تأکید کرد.

او ادامه داد: این مجتمع گردشگری که در محدوده شهری عشق‌آباد احداث خواهد شد، نقشی کلیدی در پشتیبانی از مسیرهای گردشگری روستایی، به‌ویژه روستاهای ملوند، آبخورگ، بم و دیگر مناطق اطراف ایفا خواهد کرد. این امر نه تنها به توسعه زیرساخت‌های گردشگری کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد ارتباطی قوی‌تر میان جاذبه‌های شهری و روستایی شده و تجربه‌ای جامع‌تر برای گردشگران فراهم می‌آورد.

عرب با اشاره به رویکرد حمایتی اداره‌کل در تسهیل روند سرمایه‌گذاری، گفت: در راستای معرفی ظرفیت‌ها و هدایت سرمایه‌گذاران، بازدید و راهنمایی آنان برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آبخورگ، بم، قیصریه، منصوریه و شهر عشق‌آباد انجام شده و این روند همچنان با جدیت ادامه دارد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین از صدور چهار مجوز جدید سرمایه‌گذاری در شهرستان عشق‌آباد خبر داد و این موضوع را نشانه‌ای از رشد، پویایی و افزایش جذابیت این شهرستان برای ورود سرمایه‌گذاران دانست.

عرب گفت: توسعه گردشگری در عشق‌آباد، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی میراث غنی فرهنگی، طبیعت بکر و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه به شمار می‌رود. با اجرای این پروژه، انتظار می‌رود شاهد تحول چشمگیری در جذب گردشگر، ارتقاء سطح رفاه جامعه محلی و معرفی هرچه بهتر زیبایی‌های منحصربه‌فرد عشق‌آباد طبس در سطح ملی و بین‌المللی باشیم. این سرمایه‌گذاری، نشان از دوراندیشی و تعهد مسئولین به بهره‌برداری بهینه از پتانسیل‌های خدادی این منطقه دارد و امید است الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

