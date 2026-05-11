۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۷

ورود شهرداری عشق‌آباد طبس به عنوان سرمایه‌گذار؛ گامی بلند در توسعه گردشگری منطقه

شهرداری عشق‌آباد طبس با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان، در راستای توسعه و رونق صنعت گردشگری، به جمع سرمایه‌گذاران این حوزه پیوست. این اقدام مهم، نویدبخش فصلی نوین در شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری این منطقه است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد عرب روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ گفت: ورود شهرداری عشق‌آباد به عنوان سرمایه‌گذار در احداث مجتمع گردشگری، گامی اساسی در جهت حمایت از جامعه محلی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی این منطقه برداشته است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به نوپا بودن صنعت گردشگری در عشق‌آباد، بر اهمیت این سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی و معرفی پتانسیل‌های طبیعی و فرهنگی منطقه تأکید کرد.

او ادامه داد: این مجتمع گردشگری که در محدوده شهری عشق‌آباد احداث خواهد شد، نقشی کلیدی در پشتیبانی از مسیرهای گردشگری روستایی، به‌ویژه روستاهای ملوند، آبخورگ، بم و دیگر مناطق اطراف ایفا خواهد کرد. این امر نه تنها به توسعه زیرساخت‌های گردشگری کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد ارتباطی قوی‌تر میان جاذبه‌های شهری و روستایی شده و تجربه‌ای جامع‌تر برای گردشگران فراهم می‌آورد.

عرب با اشاره به رویکرد حمایتی اداره‌کل در تسهیل روند سرمایه‌گذاری، گفت: در راستای معرفی ظرفیت‌ها و هدایت سرمایه‌گذاران، بازدید و راهنمایی آنان برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آبخورگ، بم، قیصریه، منصوریه و شهر عشق‌آباد انجام شده و این روند همچنان با جدیت ادامه دارد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین از صدور چهار مجوز جدید سرمایه‌گذاری در شهرستان عشق‌آباد خبر داد و این موضوع را نشانه‌ای از رشد، پویایی و افزایش جذابیت این شهرستان برای ورود سرمایه‌گذاران دانست.

عرب گفت: توسعه گردشگری در عشق‌آباد، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی میراث غنی فرهنگی، طبیعت بکر و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه به شمار می‌رود. با اجرای این پروژه، انتظار می‌رود شاهد تحول چشمگیری در جذب گردشگر، ارتقاء سطح رفاه جامعه محلی و معرفی هرچه بهتر زیبایی‌های منحصربه‌فرد عشق‌آباد طبس در سطح ملی و بین‌المللی باشیم. این سرمایه‌گذاری، نشان از دوراندیشی و تعهد مسئولین به بهره‌برداری بهینه از پتانسیل‌های خدادی این منطقه دارد و امید است الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.

کد خبر 1405022101434
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

