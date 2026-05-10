به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی با اشاره به فضای همدلی و حضور پرشور مردم در برنامه‌ها و تجمعات شبانه گفت: حضور مردم ولایتمدار و بصیر ایران در این شب‌ها، صحنه‌های زیبایی از وحدت، انسجام و همدلی اجتماعی را در قالب برنامه «خیابان با من» خلق کرده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: در حاشیه این رویداد، نمایندگی میراث‌فرهنگی بشرویه با برپایی میز خدمت، ضمن پاسخگویی به سؤالات شهروندان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و سرمایه‌گذاری، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی‌های لازم را به مراجعان ارائه کرد.

او ادامه داد: تولید زنده محصولات صنایع‌دستی با هدف جلب و جذب علاقه‌مندان به فعالیت در این حوزه، از دیگر بخش‌های این برنامه بود که با استقبال خوب شهروندان همراه شد و توانست زمینه آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فرصت‌های اشتغال‌آفرینی این بخش را فراهم کند.

سلیمانی رباطی با تأکید بر اهمیت نقش صنایع‌دستی و گردشگری در توسعه محلی تصریح کرد: توجه به آموزش و توسعه صنایع‌دستی بومی در شهرها و روستاها، ارتقای کیفی تأسیسات گردشگری و ایجاد اشتغال بر پایه ظرفیت‌های بومی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه‌های تدوین‌شده این شهرستان در سال جاری است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه خاطرنشان کرد: تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند ضمن افزایش ارتباط مستقیم مردم با دستگاه‌های اجرایی، به تقویت مشارکت عمومی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان و حمایت از مسیرهای اشتغال‌زایی پایدار کمک کند.

انتهای پیام/