به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد عرب روز یکشنبه 20 اردیبهشتماه 1405 گفت: در نشست بررسی مسائل و اولویتهای میراثفرهنگی و گردشگری عشقآباد، چالشها و اولویتهای شهرستان در حوزههای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و موضوعاتی از جمله حفاظت و صیانت از آثار و بناهای تاریخی، ساماندهی امور میراثفرهنگی و توسعه گردشگری در سطح شهرستان به بحث گذاشته شد.
معاون گردشگری خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از وضعیت پروژهها و طرحهای سرمایهگذاری در عشقآباد، از استقبال مطلوب سرمایهگذاران در حوزه گردشگری خبر داد و ظرفیتهای بالقوه این شهرستان را قابل توجه دانست.
او ضمن قدردانی از حمایتهای فرماندار، بر ضرورت اختصاص اعتبارات بیشتر در کمیته برنامهریزی شهرستان برای جبران بخشی از عقبماندگیها و تقویت زیرساختهای گردشگری تأکید کرد.
در ادامه، علی اکبرزاده فرماندار عشقآباد با تأکید بر نقش میراثفرهنگی در تحقق توسعه پایدار، افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای تاریخی و فرهنگی را ضروری دانست و بر تقویت هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه تأکید کرد.
فرماندار عشقآباد همچنین قول مساعد داد: حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در کمیته برنامهریزی پیشرو بهصورت ویژه مدنظر قرار گیرد و در کنار آن، از ظرفیت منابع ملی نیز برای حمایت و پیشبرد برنامههای این حوزه استفاده شود.
