برگزاری جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سربیشه

بهگزارش خبرنگار هادی حقپناه گفت: در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سربیشه روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ضمن تقدیر از اعضای ستاد، برای استقبال از مسافران فصل تابستان برنامهریزی و تأکیدات لازم از سوی فرماندار شهرستان بیان شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه افزود: شهرستان سربیشه با دارا بودن جاذبههای گردشگری شاخصی مانند دو روستای شگفتانگیز «ماخونک» و «چنشت»، قلعه تاریخی «شهرمود»، خانه تاریخی «یاوری»، کارگاههای نساجی سنتی در روستاهای «گوریدبالا» و «شورستان» و همچنین بقعههای متبرکه سید حامد علوی و بیبی زینب خاتون، همواره پذیرای گردشگران بوده است.
حقپناه گفت: با توجه به آبوهوای خنکتر این شهرستان نسبت به سایر نقاط استان در فصل تابستان، گردشگران بیشتری به سربیشه سفر میکنند و با برنامهریزی دقیقتر میتوان خدمات بهتری را برای رفاه حال مسافران و گردشگران از سوی دستگاههای عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر ارائه داد.
