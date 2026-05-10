۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴

برگزاری جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سربیشه

ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سربیشه به‌ منظور تقدیر از اعضای ستاد به دلیل خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران نوروزی، در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار هادی حق‌پناه گفت: در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سربیشه روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ضمن تقدیر از اعضای ستاد، برای استقبال از مسافران فصل تابستان برنامه‌ریزی‌ و تأکیدات لازم از سوی فرماندار شهرستان بیان شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: شهرستان سربیشه با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری شاخصی مانند دو روستای شگفت‌انگیز «ماخونک» و «چنشت»، قلعه تاریخی «شهرمود»، خانه تاریخی «یاوری»، کارگاه‌های نساجی سنتی در روستاهای «گوریدبالا» و «شورستان» و همچنین بقعه‌های متبرکه سید حامد علوی و بی‌بی زینب خاتون، همواره پذیرای گردشگران بوده است.

حق‌پناه گفت: با توجه به آب‌وهوای خنک‌تر این شهرستان نسبت به سایر نقاط استان در فصل تابستان، گردشگران بیشتری به سربیشه سفر می‌کنند و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌توان خدمات بهتری را برای رفاه حال مسافران و گردشگران از سوی دستگاه‌های عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر ارائه داد.

کد خبر 1405022001317
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

