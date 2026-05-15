محمد بهرامی امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری همایش ملی روز مرتع و جشنواره گردشگری عشایری در منطقه کاکان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: پس از حماسه تاریخی تنگ تامرادی، حماسه کوه سیاه به عنوان دومین حماسه بزرگ مردم کهگیلویه در مقابله با متجاوزان به میهن ثبت شده است؛ حماسه‌ای که در آن عشایر و مردم غیور منطقه با برنوهای خود در برابر دشمن ایستادند و برگ زرینی در تاریخ مبارزات این سرزمین رقم زدند.

نماینده مردم مرکز کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی افزود: روحیه ایثار، شجاعت و دفاع از سرزمین در میان عشایر استان ریشه‌ای عمیق دارد و همین فرهنگ باعث شده مردم این دیار در مقاطع مختلف تاریخی همواره در صف نخست دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور قرار داشته باشند.

او همچنین بر ظرفیت‌های گسترده گردشگری عشایری در استان تأکید کرد و گفت: معرفی سبک زندگی، آداب و رسوم، موسیقی و سنت‌های عشایری می‌تواند به عنوان ظرفیتی ارزشمند در توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ غنی مردم کهگیلویه و بویراحمد به کشور و جهان مورد توجه قرار گیرد.

بهرامی ادامه داد: برگزاری همایش ملی روز مرتع و جشنواره گردشگری عشایری در کاکان را فرصتی مهم برای معرفی توانمندی‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی استان است.