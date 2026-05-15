۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۶

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و مارگون در مجلس شورای اسلامی

حماسه برنو به‌دستان عشایر کهگیلویه و بویراحمد شجاعت مردم استان را در سطح جهانی معرفی کرد

حماسه برنو به‌دستان عشایر کهگیلویه و بویراحمد شجاعت مردم استان را در سطح جهانی معرفی کرد

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشینه پرافتخار مردم استان، گفت: حماسه برنو به‌دستان عشایر کهگیلویه و بویراحمد، به‌ویژه در جنگ رمضان و حماسه کوه سیاه، نماد شجاعت، غیرت و روحیه مقاومت مردمان این سرزمین است که آوازه آن فراتر از مرزهای کشور نیز شنیده شده است.

محمد بهرامی امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری همایش ملی روز مرتع و جشنواره گردشگری عشایری در منطقه کاکان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: پس از حماسه تاریخی تنگ تامرادی، حماسه کوه سیاه به عنوان دومین حماسه بزرگ مردم کهگیلویه در مقابله با متجاوزان به میهن ثبت شده است؛ حماسه‌ای که در آن عشایر و مردم غیور منطقه با برنوهای خود در برابر دشمن ایستادند و برگ زرینی در تاریخ مبارزات این سرزمین رقم زدند.

نماینده مردم مرکز کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی افزود: روحیه ایثار، شجاعت و دفاع از سرزمین در میان عشایر استان ریشه‌ای عمیق دارد و همین فرهنگ باعث شده مردم این دیار در مقاطع مختلف تاریخی همواره در صف نخست دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور قرار داشته باشند.

او همچنین بر ظرفیت‌های گسترده گردشگری عشایری در استان تأکید کرد و گفت: معرفی سبک زندگی، آداب و رسوم، موسیقی و سنت‌های عشایری می‌تواند به عنوان ظرفیتی ارزشمند در توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ غنی مردم کهگیلویه و بویراحمد به کشور و جهان مورد توجه قرار گیرد.

بهرامی ادامه داد:  برگزاری همایش ملی روز مرتع و جشنواره گردشگری عشایری در کاکان را فرصتی مهم برای معرفی توانمندی‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی استان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022501714
علی پاک
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha