به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمجتبی امیرحسینی عصر پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نشست با مسئولان منابع طبیعی و فعالان گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به برخورداری استان از تنوع مناطق طبیعی و فرهنگی کمنظیر، گفت: با همافزایی دستگاه های اجرایی میتوانیم گامهای موثری برای رونق بیشتر گردشگری استان برداریم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از جنگلهای زاگرس، آبشارهای خروشان و اقلیم چهارفصل، یکی از مستعدترین استانهای کشور در حوزه طبیعتگردی است.
سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد از مساحت استان را منابع طبیعی تشکیل داده، گفت: کهگیلویه و بویراحمد سرانه اول جنگل را در کشور داراست و پایتخت طبیعت ایران لقب برازنده ای برای آن است.
او افزود: رونق گردشگری طبیعت علاوه بر تاثیر خوبی که در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد، می تواند به عنوان راهکار مهمی در راستای حفاظت از منابع طبیعی عمل کند.
موسوی تصریح کرد: یکی از حوزه های مهمی که در طرح جنگلداری اجتماعی در استان مدنظر داریم، گردشگری است و اکوتوریسم و بومگردی میتواند رونق ویژهای پیدا کند.
در ادامه این جلسه فعالان حوزههای گردشگری و صنایعدستی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/
نظر شما