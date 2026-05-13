مشکلات ۲طرح سرمایه‌گذاری دنا بررسی شد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا از بررسی مسائل و موانع پیش‌ روی دو طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در بخش مرکزی این شهرستان با حضور مسئولان دفتر فنی اداره‌کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اکبر پاک روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ جاری در حاشیه بازدید از طرح‌های گردشگری بخش مرکزی شهرستان دنا، گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری، موانع اجرایی دو طرح سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری شهرستان دنا با حضور کارشناسان و مسئولان دفتر فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بررسی شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا افزود: در این بازدید، مشکلات فنی و اجرایی دو طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در شهرستان دنا مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها ارائه شد.

پاک با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان دنا، اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای طرح‌های گردشگری از اولویت‌های فرماندار شهرستان دنا است و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیز در تلاش است  با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را مرتفع کند.

او تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان دنا داشته باشد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری شهرستان دنا، ادامه داد: وجود جاذبه‌های طبیعی شاخص همچون قله دنا، آبشارها، چشمه‌ها، چشم‌اندازهای کوهستانی و آب‌وهوای مطلوب و آثار تاریخی منحصر به فرد، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد برای توسعه گردشگری در استان تبدیل کرده است.

