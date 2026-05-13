به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اکبر پاک روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ جاری در حاشیه بازدید از طرح‌های گردشگری بخش مرکزی شهرستان دنا، گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری، موانع اجرایی دو طرح سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری شهرستان دنا با حضور کارشناسان و مسئولان دفتر فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بررسی شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا افزود: در این بازدید، مشکلات فنی و اجرایی دو طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در شهرستان دنا مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها ارائه شد.

پاک با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان دنا، اظهار کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای طرح‌های گردشگری از اولویت‌های فرماندار شهرستان دنا است و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیز در تلاش است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را مرتفع کند.

او تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان دنا داشته باشد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری شهرستان دنا، ادامه داد: وجود جاذبه‌های طبیعی شاخص همچون قله دنا، آبشارها، چشمه‌ها، چشم‌اندازهای کوهستانی و آب‌وهوای مطلوب و آثار تاریخی منحصر به فرد، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد برای توسعه گردشگری در استان تبدیل کرده است.