به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا عصر چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از کارگاه های صنایع دستی شهر سی سخت، گفت: در راستای حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی و توسعه اشتغال پایدار، با حمایت معاونت صنایع دستی استان به چهار کارگاه تولیدی صنایع‌دستی در شهرستان دنا تسهیلات اشتغالزایی اختصاص داده شده است.

علی اکبر پاک افزود: این کارگاه‌ها در دهستان سادات محمودی از توابع بخش پاتاوه و همچنین شهر سی سخت، مرکز شهرستان دنا فعالیت دارند و با دریافت این تسهیلات زمینه تقویت تولید، توسعه فعالیت هنرمندان بومی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم شده است.



سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا ادامه داد: یکی از این کارگاه‌ها متعلق به یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رشته صنایع‌دستی است که با هدف بهره‌گیری از دانش تخصصی و توسعه تولیدات بومی راه‌اندازی شده و نمونه‌ای موفق از پیوند دانش دانشگاهی با هنرهای سنتی به شمار می‌رود.



او با اشاره به حمایت‌های معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اظهار کرد: این تسهیلات با همکاری و حمایت معاونت صنایع‌دستی استان در راستای توانمندسازی هنرمندان و رونق کارگاه‌های تولیدی پرداخت شده است.



پاک تصریح کرد: به دستور فرماندار محترم شهرستان دنا، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان در دستور کار اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته تا زمینه توسعه مشاغل خانگی، حمایت از هنرمندان روستایی و احیای هنرهای بومی بیش از پیش فراهم شود.



سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در حفظ و احیای هنرهای سنتی منطقه دارد و می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان دنا کمک کند.

انتهای پیام/