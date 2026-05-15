به گزارش خبرنگار میراث آریا، استاندار کهگیلویه و بویراحمد امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری همایش روز ملی مرتع و جشنواره گردشگری عشایری از غرفه های صنایعدستی در این همایش بازدید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کهگیلویه و بویراحمد، استاندار را همراهی کرد و توضیحاتی درباره ظرفیتهای صنایعدستی و تولیدات عشایری استان ارائه داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جریان این بازدید با هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان روند تولید و عرضه محصولات قرار گرفت.
در حاشیه همایش ملی روز مرتع و جشنواره گردشگری عشایری در کاکان، نمایشگاهی از صنایعدستی، تولیدات عشایری و غذاهای محلی برپا شد که با استقبال مردم و گردشگران همراه بود.
