همایش ملی روز مرتع و جشنواره گردشگری عشایری در منطقه کاکان یاسوج برگزار شد

به گزارش میراث‌آریا، همایش روز ملی مرتع همراه با جشنواره گردشگری عشایری امروز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵با هدف گرامیداشت روز ملی مرتع، تبیین اهمیت حفاظت و بهره‌برداری اصولی از مراتع و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری جامعه عشایری استان در منطقه گردشگری کاکان برگزار شد.

این برنامه با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار و در آن بر نقش مراتع در توسعه پایدار، حفظ منابع طبیعی و حمایت از معیشت جامعه عشایری تأکید شد.

برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی و تولیدات عشایری، پخت و عرضه غذاهای محلی، برپایی سیاه‌چادرهای عشایری و معرفی سبک زندگی و فرهنگ عشایر از جمله برنامه‌های جانبی این همایش بود که با استقبال مردم و گردشگران همراه شد.

