ضرورت توسعه گردشگری مسئولانه و حفاظت از مراتع در همایش روز ملی مرتع در کاکان یاسوج

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مجتبی امیرحسینی امروز ۲۵ اردیبهست ماه ۱۴۰۵ در همایش روز ملی مرتع و جشنواره گردشگری عشایری در منطقه کاکان یاسوج با اشاره به اهمیت منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه پایدار، اظهار کرد: نگاه ویژه به منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان امانت الهی و استفاده بهینه و اقتصادی از ظرفیت‌های خدادادی، همواره مورد تأکید مسئولان ارشد استان به‌ویژه استاندار کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: نگاه ویژه به گردشگری مسئولانه و توسعه زیرساخت‌های طبیعت‌گردی در کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار جدی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار دارد و در این مسیر تلاش می‌کنیم با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط زمینه بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی استان فراهم شود.

او با بیان اینکه بدون مرتع آباد، گردشگری معنایی نخواهد داشت، تصریح کرد: نگاه جزیره‌ای به منابع طبیعی یکی از آسیب‌های جدی در مسیر حفاظت و بهره‌برداری صحیح از این سرمایه‌های ارزشمند است و برای حفظ این ظرفیت‌ها باید رویکردی یکپارچه و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول وجود داشته باشد.

امیرحسینی یکی از دلایل تخریب برخی مراتع در استان را نبود معیشت جایگزین برای جوامع محلی عنوان کرد و گفت: مرتع و منابع طبیعی زیرساخت اصلی و بنیادین اکوتوریسم به شمار می‌روند و از بین رفتن مراتع به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی فراوان از جمله دامپروری عشایری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه توسعه بوم‌گردی در روستاها را یکی از راهکارهای مؤثر در حفاظت از منابع طبیعی دانست و افزود: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تقویت گردشگری روستایی می‌تواند به عنوان یک موتور محرک توسعه اقتصادی برای جوامع محلی عمل کند و در عین حال نقش مهمی در کاهش تخریب مراتع و برداشت بی‌رویه گیاهان دارویی دارد.

همایش روز ملی مرتع و جشنواره گردشگری عشایری با حضور مسئولان استانی، فعالان حوزه گردشگری، عشایر و جوامع محلی در منطقه کاکان یاسوج برگزار شد.