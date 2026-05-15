به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمانخواه از گشایش نمایشگاه ملی صنایعدستی و سوغات محلی روز پنجشنبه ٢۴ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ در فومن با حضور نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی،امام جمعه، فرمانده سپاه، فرماندار و سایر مسئولین فومن خبر داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان در مراسم گشایش نمایشگاه ملی صنایعدستی و سوغات «ایرانِ من»گفت: امروز فومن میزبان هنرمندانی از سراسر ایران است؛ هنرمندانی که هر یک حامل تاریخ، هویت، دانش سنتی و روایتهای ماندگار سرزمین مادری هستند. این نمایشگاه تنها یک گردهمایی تجاری نیست، بلکه یک گفتمان فرهنگی زنده است؛ جایی که اقتصاد مقاومتی بر پایه دانشبنیانِ هنر ایرانی، معنا و نمود عینی پیدا میکند.
او با اشاره به حضور غرفهداران از سراسر استان کشور افزود: این سطح از تنوع قومی، زبانی و هنری در کنار هم، تصویری کامل از یک ایران یکپارچه و منسجم ارائه میدهد. صنایعدستی میراث زنده ملت ماست؛ میراثی که ریشه در هزاران سال تجربه، مهارت و دانش بومی دارد و به همین دلیل یکی از پایدارترین ارکان اقتصاد ملی به شمار میرود.
سلمانخواه ابراز کرد: یکی از اهداف بنیادین این نمایشگاه، افزایش تابآوری اقتصادی هنرمندان و تقویت زنجیره ارزش در صنایعدستی است. امروز صنایعدستی تنها یک محصول فرهنگی نیست؛ یک فناوری انسانی است که در دل خود دانش زیستبوم، ریاضیات نقشپردازی، مهندسی مواد طبیعی، زیباییشناسی و اقتصاد محلی را به شکل منسجم حمل میکند.
میرکل میراثفرهنگی گیلان همچنین با بیان اهمیت نقش فومن در توسعه گردشگری استان تصریح کرد: فومن بهواسطه تاریخ کهن، ظرفیتهای گردشگری و جایگاه خود در مسیر گردشگری گیلان، میتواند به قطب نمایشگاههای تخصصی تبدیل شود. شهرهایی که گردشگری و صنایعدستی را محور توسعه قرار دهند، تابآوری اقتصادی و فرهنگی بالاتری خواهند داشت.
در پایان، سلمانخواه بر استمرار این رویدادها تأکید و اظهار کرد: نمایشگاه ملی «ایرانِ من» پیام روشنی دارد: در پرتو انسجام ملی، هنر ایرانی نهتنها زنده میماند، بلکه میتواند موتور محرک اقتصاد پایدار و هویت فرهنگی نسلهای آینده باشد.
