به گزارش خبرنگار میراثآریا، مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بازدید از موزه تاریخ چای ایران و خانه خلاقیت صنایعدستی، با بیان اهمیت مأموریتهای حراست در صیانت از ارزشهای سازمانی، بر جایگاه و کارکرد حراست به عنوان بازوی حمایتی، صیانتی در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد.
او در ادامه افزود: موزه تاریخ چای ایران به عنوان یکی از مجموعههای شاخص فرهنگی، از جایگاه مهمی در معرفی میراثصنعتی و فرهنگی گیلان برخوردار است. به همین منظور، بخشهای مختلف آن از منظر نگهداشت فیزیکی، استانداردهای حفاظتی و جریان بازدیدهای عمومی مورد پایش قرار گرفت.
مدیرکل حراست وزارت میراثفرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: گیلان با برخورداری از پیشینهای غنی در حوزه میراثفرهنگی، تولیدات بومی و هنرهای اصیل، از جایگاهی ممتاز در منظومه فرهنگی کشور برخوردار است و توجه به این ظرفیتها میتواند افقهای تازهای را در مسیر توسعه متوازن و هویتمحور بگشاید.
