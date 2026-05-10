گیسوم؛ از دژ طبیعی گیلان تا کانون دیپلماسی فرهنگی جهان/ راهبرد روایت رسانه در فتح بلندای افتخار

میراث آریا: پهنه پرگهر خطه گیلان، روستای گیسوم(Gisoum)، در کانون توجه فم تور رسانه‌های دولتی قرار گرفت.

این رویداد که روز گذشته شنبه 19 اردیبهشت ماه به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان برگزار شد، فراتر از یک معرفی ساده، تجلی راهبرد کلان دیپلماسی روایت و استراتژی اثرگذار رسانه‌ها در تحقق جایگاه جهانی گیسوم به عنوان مدعی عنوان «بهترین روستای جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶» بود.

اکنون، گیسوم نه تنها نماد چیره‌دستی طبیعت، بلکه زمینه‌ای برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای ایران در سطح بین‌الملل است و برگزاری فم تور رسانه‌های دولتی، نقطه عطفی در پروژه ملی روایت‌گری توسعه پایدار و معرفی ظرفیت‌های نوین گردشگری روستایی محسوب می‌شود. در این رهگذر، نقشه راهی نوین برای برجسته‌سازی گیسوم در عرصه‌های جهانی ترسیم شد؛ مسیری که در آن، رسانه‌ها به مثابه پیشگامان روایت، سفیران فرهنگی و معماران تصویر جهانی گیسوم (Gisoum) عمل می‌کنند.

فعالیت‌های اجرایی و آموزشی در حاشیه فم تور

در حاشیه این رویداد مهم، سلسله فعالیت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی با هدف ارتقای سطح آگاهی و معرفی جامع ظرفیت‌های گردشگری گیسوم به شرح ذیل به اجرا درآمد:

۱. کارگاه آموزشی اصول مهمان‌نوازی و خدمات‌رسانی که با حضور مسئولین استانی، محلی، مدیران تاسیسات گردشگری روستا،نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و اهالی روستا در راستای توانمندسازی جوامع محلی و نهادینه سازی فرهنگ میهمان‌نوازی جهانی برگزار شد.

۲. بازدید میدانی از بازارچه صنایع دستی و محصولات بومی: خبرنگاران حاضر در فم تور، از بازارچه صنایع‌دستی و محصولات بومی-محلی گیسوم بازدید کردند. حضور زنان هنرمند تالشی با پوشش لباس‌های محلی رنگارنگ، جلوه‌ای ویژه به این بازدید بخشید و نمادی از اصالت فرهنگی و خلاقیت بومی منطقه را به رخ کشید.

۳. معرفی پرندگان بومی توسط کارشناس پرنده‌شناسی: جهت آشنایی عمیق‌تر خبرنگاران با تنوع زیستی غنی گیسوم، کارشناس متخصص پرنده‌شناسی به معرفی گونه‌های بومی پرندگان این منطقه پرداخت. این بخش از برنامه، بر اهمیت حفاظت از زیست‌بوم و نمایش قابلیت‌های اکوتوریسم گیسوم تمرکز داشت.

۴. پویش هنر نقاشی از حیات وحش و طبیعت روستا: به منظور ترغیب نگاه خلاقانه به طبیعت و حیات وحش، پویش نقاشی با موضوع «هنر نقاشی از حیات وحش و پرندگان روستا» برگزار شد که مشارکت علاقه‌مندان را در ثبت زیبایی‌های بصری گیسوم به همراه داشت.

۵. بازدید از منظرفرهنگی روستا توسط خبرنگاران: بازدید میدانی خبرنگاران از نقاط مختلف روستا، فرصتی فراهم آورد تا آنان با ظرفیت‌ها، چشم‌اندازها و پتانسیل‌های گردشگری گیسوم به طور ملموس آشنا شوند.

راهبرد روایتگری و چشم‌انداز آینده

انتخاب گیسوم(Gisoum) به عنوان «بهترین روستای جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶» دستاوردی فراتر از یک افتخار منطقه‌ای است؛ این انتخاب، رویکردی استراتژیک در راستای تحکیم جایگاه ایران در گردشگری پایدار جهانی و نمایش توانمندی‌های بومی در هم‌ترازی با استانداردهای بین‌المللی است. بی شک، این مهم با اتکا به قدرت نرم دیپلماسی عمومی و راهبرد هوشمندانه روایتگری رسانه‌ای، طنین‌انداز امید در دستیابی به اهداف کلان فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد شد.

این رویداد، نقطه عطفی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان گیلان و نمایش هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، جامعه محلی و رسانه‌ها در جهت دستیابی به افتخارات ملی و جهانی است.

معرفی جنگل گیسوم

جنگل گیسوم مجموعه از پارک جنگلی و ساحل در استان گیلان است که نزدیک به سواحل دریای خزر قرار دارد. این جنگل در فاصله کمی از شهر تالش قرار دارد و با طبیعت زیبا و سواحل شنی، یکی از مقاصد محبوب برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌آید. این منطقه به دلیل ترکیب جذاب جنگل و دریا، یک تجربه منحصر به فرد از طبیعت‌گردی را برای مسافران به ارمغان می‌آورد.

جنگل گیسوم از زیباترین جاهای دیدنی گیلان است. گشت‌وگذار در جنگل‌های گیسوم شمال محدودیت زمانی ندارد پس هر ساعت از شبانه‌روز که اراده کنید، می‌توانید راهی شوید.

آب و هوای جنگل زیبای گیسوم معتدل و مرطوب است و به دلیل قرارگیری در منطقه‌ای کوهپایه‌ای، دما در اینجا معمولا در تابستان‌ها ملایم و در زمستان‌ها سردتر می‌شود. بارش‌های فصلی و هوای تازه جنگل، فضایی دلپذیر و زنده به وجود می‌آورد که برای پیاده‌روی و کشف طبیعت عالی است.

جنگل گیسوم در بهار

بهار نیز زمان شکوفایی جنگل گیسوم است. گل‌ها و گیاهان در این فصل به رنگ و زندگی بازمی‌گردند و فضایی پر از شادابی و نشاط ایجاد می‌کنند. در این فصل، جنگل بهشتی از عطر گل‌ها و صداهای دلنشین پرندگان می‌شود. پس اگر قصد انتخاب بهترین زمان سفر به جنگل گیسوم تالش را دارید، بهار انتخابی مناسب است.

جنگل گیسوم در تابستان

تابستان در پارک جنگلی گیسوم، می‌توانید از هوای خنک و مطبوع لابه لای درختان لذت ببرید. صدای پرندگان و جریان آب در کنار هوای ایده‌آل، این جنگل را به یکی از بهترین مکان‌ها برای فرار از گرما تبدیل می‌کند. شما می‌توانید در این فصل در گیسوم فعالیت‌های مختلفی چون پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و کمپینگ را امتحان کنید.

جنگل گیسوم در پاییز

پاییز، فصل رنگارنگ جنگل وسیع گیسوم است. در این زمان، درختان رنگ‌های گرم و زیبایی به خود می‌گیرند و برگ‌ریزان درختان در این فصل جلوه‌ای رویایی ایجاد می‌کند. پیاده‌روی در میان این رنگ‌ها و لذت بردن از هوای خنک پاییزی تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برای شما به همراه خواهد داشت.

جنگل گیسوم در زمستان

زمستان در گیسوم با زیبایی‌های خاص خود همراه است. در این فصل، درختان با برف پوشیده می‌شوند و فضای جنگل جلوه‌ای سحرآمیز به خود می‌گیرد. البته به یاد داشته باشید، در این فصل هوا سرد است پس اگر خیلی از سرما لذت نمی‌برید و میانه‌ای ندارید انتخاب این زمان گزینه مناسبی برای سفر نیست.

جنگل گیسوم با طبیعت بکر و تلفیق بی‌نظیر جنگل و دریا، مکانی است که آرامش و زیبایی خیره‌کننده‌ای را در دل خود جای دارد. در سفر به این جنگل زیبا، در هر قدم با مناظری متفاوت و حس و حالی تازه مواجه می‌شوید. جایی که صدای امواج دریا و نسیم آرام جنگل با هم تلفیق می‌شود تا لحظاتی ناب و فراموش‌نشدنی را تجربه کنید. اگر به دنبال جایی هستید که همزمان از طبیعت سبز جنگل و آرامش ساحل لذت ببرید، گیسوم همان مقصد رویایی شماست.

گزارش: سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی

