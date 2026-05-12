حضور فرماندار لاهیجان در موزه تاریخ چای ایران

به گزارش خبرنگار میراثآریا به مناسبت روز لاهیجان در تاریخ ٢٠ اردیبهشتماه ١۴٠۵، علیرضا مسچیان با اشاره به اینکه چای تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه نماد هویت، همت، تلاش و پیوند تاریخی مردم این دیار است، بر ضرورت پاسداشت، معرفی و ترویج این میراث گرانبها در میان نسل امروز و گردشگران تأکید کرد.
فرماندار لاهیجان ضمن تبیین جایگاه چای در شکلگیری هویت فرهنگی و اجتماعی لاهیجان، اظهار داشت: تاریخ چای، بخشی از حافظه زنده و یادگار تلاش نسلهایی است که با صبوری و تعهد، این سرمایه ارزشمند را به امروز رساندهاند. از این رو، صیانت از این میراث معنوی و تاریخی، وظیفهای مشترک و مسئولیتی فرهنگی برای همه دستگاهها و متولیان مرتبط به شمار میرود.
او این بازدید را فرصتی ارزشمند برای همافزایی در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی ظرفیتهای کمنظیر لاهیجان دانست و افزود: موزهها، صرفاً محل نگهداری آثار نیستند، بلکه پایگاههای دانایی، هویتسازی و افتخارآفرینی برای شهر محسوب میشوند و میتوانند نقش مهمی در انتقال مفاهیم تاریخی و فرهنگی به نسلهای آینده ایفا کنند.
مسچیان با بیان اینکه پاسداشت تاریخ چای، صیانت از میراث کشاورزی و یادگار نسلهای متعهد این خطه است، تصریح کرد: باید با برنامهریزی هدفمند و نگاه آیندهنگر، این گنجینه ارزشمند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه واقعی آن در معرفی لاهیجان به ایران و جهان نمایان شود.
