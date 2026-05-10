هم افزایی ملی، نویدبخش تقویت دیپلماسی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یوسف سلمانخواه روز شنبه ١٩ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با حضور در دفتر امور بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دیدار با حجت الله ایوبی، رئیس امور بینالملل وزارت متبوع، به لزوم همافزایی ملی برای تبدیل سرمایههای فرهنگی گیلان بهعنوان پیشران توسعه اقتصادی و تقویت جایگاه آن در کشور و عرصه بینالملل، تخصیص هدفمند و تقویت منابع مالی حوزه فرهنگ، تاکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان بابیان اهمیت بهرهمندی از ظرفیتهای فرهنگی بهعنوان ابزاری قدرتمند در روابط بینالملل گفت: در سایه اتحاد مدیران استانی و ملی، میتوان گامهای مؤثری در مسیر تقویت دیپلماسی فرهنگی برداشت.
او در ادامه افزود: این نشست صمیمانه میتواند نویدبخش فصلی تازه در تعاملات ملی و بینالمللی باشد.
سلمانخواه ابراز کرد: همافزایی با مدیران ملی، گامی استراتژیک بهمنظور شناساندن قابلیتهای منحصر به فرد استان گیلان به جهانیان محسوب میشود.
در پایان این دیدار، رئیس مرکز بینالملل وزارت میراثفرهنگی نیز با استقبال از رویکرد فعالانه در تقویت ارتباطات، آمادگی و حمایتهای لازم این مرکز را در چارچوب ضوابط و برنامههای مصوب برای پیشبرد اهداف فرهنگی استان گیلان اعلام کرد.
