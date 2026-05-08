مرور کارنامه دو سال تلاش و خدمت در نشست هم اندیشی تحول راهبردی شفت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست هماندیشی و ارزیابی با موضوع بررسی عملکرد دوساله مدیران اجرایی شهرستان شفت، روز پنجشنبه ١٧ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ با حضور کریم معصومی نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، حسین حسینی سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی شفت و سایر رؤسای ادارات شهرستان در دفتر نماینده برگزار شد.
کریم معصومی در این جلسه ضمن تشریح ظرفیتهای بینظیر گردشگری شهرستان شفت به عنوان مؤلفه اثرگذار توسعه اقتصادی گفت: شفت با توجه به شرایط اقلیمی و اکوتوریستی خاص، دارای پتانسیل بالقوه مقصد گردشگری کشاورزی رویداد محور در کشور است که دستیابی به آن، نیازمند برنامهریزی منسجم میباشد.
نماینده مردم شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی افزود: شفت شایسته تعالی بیپایان است و کارنامه دوساله، تنها یک گزارش عملکرد نیست، بلکه پشتوانهای است برای برداشتن گامهای استوارتر و عبور از موانع، با تکیه بر وحدت، همافزایی و روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم.
او در ادامه حفظ روحیه جهادی و تسریع در روند اجرای پروژههای عمرانی و گردشگری را تأکید کرد.
همچنین سید حسین حسینی نیز در این جلسه اظهار کرد: این نشست که با هدف تبیین دستاوردهای دو سال اخیر برگزارشد، مدیران ادارات از جبهه تلاش خود در مسیر توسعه شهرستان گزارشهای مستدل ارائه کردند.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی شفت در پایان تصریح کرد: در سالهای اخیر گردشگری کشاورزی در شهرستان شفت به عنوان راهبردی در دستیابی به توسعه پایدار روستایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین برای اتخاذ این رویکرد، لازم است پیشرانهای توسعه گردشگری در فضای روستایی و مزارع شناسایی شوند.
