به گزارش خبرنگار میراث آریا، استاندار گیلان با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌منظور بررسی مسائل حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در دفتر مقام عالی وزارت دیدار و گفت‌وگو کرد.

یوسف سلمان‌خواه ضمن قدردانی از راهبری هوشمندانه و پیگیری‌های مسئولانه استاندار گیلان گفت: موضوع تعیین تکلیف بازار تاریخی رشت، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل بازار تاریخی رشت به‌عنوان قلب تپنده هویت تاریخی و اقتصادی به‌صورت ویژه بررسی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان ابراز کرد: در این دیدار، طرفین به ضرورت تسریع در مرمت، بازسازی اصولی و بازگرداندن رونق به این مجموعه تاریخی تأکید کردند و تصمیمات لازم برای تأمین منابع و هماهنگی‌های اجرایی لازم اتخاذ شد.

او در ادامه افزود: روند ثبت جهانی ماسوله به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین بافت‌های تاریخی و پلکانی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و تعاملات ملی و بین‌المللی برای تحقق این هدف راهبردی مورد تاکید است، تا نام ماسوله در فهرست میراث جهانی بدرخشد و جایگاه گیلان در عرصه گردشگری جهانی بیش از پیش ارتقا یابد.

شایان ذکر است از دیگر محورهای مورد مذاکره ، موضوع تأمین ساختمان جدید برای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در چارچوب سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت است. در این زمینه نیز راهکارهای اجرایی و تصمیمات مناسبی برای بهبود شرایط اداری و افزایش کارآمدی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

