توانمندسازی راهبرد تقویت کسب‌وکارهای روستایی/ توسعه گردشگری گیلان با تکیه بر آموزش

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با بیان اهمیت آموزش، به ضرورت توانمندسازی و ارتقای مهارت فعالان گردشگری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه این صنعت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ابراهیمی از برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی فعالان گردشگری استان گیلان، روز سه‌شنبه ۲٢ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ با محوریت حمایت از کسب‌وکارهای روستایی، آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌ها، ویژه بوم‌گردی های شرق گیلان، به‌منظور تقویت زیرساخت‌های انسانی و ارتقای دانش تخصصی فعالان گردشگری در یکی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی روستای بازکیاگوراب شهرستان لاهیجان خبر داد.

معاون گردشگری گیلان گفت: این دوره آموزشی با تمرکز بر دو سرفصل مهم و کاربردی شامل حمایت از کسب‌وکارهای روستایی و آشنایی با مدیریت و بهره‌برداری اقامتگاه‌های بوم‌گردی، درصدد بود زمینه ارتقای توان اجرایی، اقتصادی و مدیریتی فعالان این حوزه را فراهم سازد و مسیر توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی استان را هموارتر کند.

او در ادامه افزود: شرکت‌کنندگان با مهم‌ترین اصول و الزامات راه‌اندازی، مدیریت و بهره‌برداری صحیح از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، شیوه‌های حفظ هویت بومی و فرهنگی، نحوه ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و همچنین راهکارهای تقویت و پشتیبانی از کسب‌وکارهای محلی و روستایی آشنا شدند.

ابراهیمی تصریح کرد: این دوره همچنین بر اهمیت آموزش، توانمندسازی و ارتقای مهارت فعالان گردشگری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه این صنعت تأکید داشت و بستری مناسب برای هم‌افزایی، تبادل تجربه و افزایش آمادگی کنشگران این عرصه در مسیر ارائه خدمات حرفه‌ای‌تر و اثرگذارتر فراهم آورد.

معاون گردشگری اداره‌کل در پایان خاطر نشان کرد: ارتقای سطح آگاهی و مهارت فعالان گردشگری، از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال در این حوزه به شمار می‌رود و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی بیش از پیش گردشگری در استان باشد.

