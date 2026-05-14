به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین ابراهیمی از برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی فعالان گردشگری استان گیلان، روز سهشنبه ۲٢ اردیبهشت ماه ١۴٠۵ با محوریت حمایت از کسبوکارهای روستایی، آشنایی با مدیریت و بهرهبرداری اقامتگاهها، ویژه بومگردی های شرق گیلان، بهمنظور تقویت زیرساختهای انسانی و ارتقای دانش تخصصی فعالان گردشگری در یکی از اقامتگاههای بومگردی روستای بازکیاگوراب شهرستان لاهیجان خبر داد.
معاون گردشگری گیلان گفت: این دوره آموزشی با تمرکز بر دو سرفصل مهم و کاربردی شامل حمایت از کسبوکارهای روستایی و آشنایی با مدیریت و بهرهبرداری اقامتگاههای بومگردی، درصدد بود زمینه ارتقای توان اجرایی، اقتصادی و مدیریتی فعالان این حوزه را فراهم سازد و مسیر توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی استان را هموارتر کند.
او در ادامه افزود: شرکتکنندگان با مهمترین اصول و الزامات راهاندازی، مدیریت و بهرهبرداری صحیح از اقامتگاههای بومگردی، شیوههای حفظ هویت بومی و فرهنگی، نحوه ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و همچنین راهکارهای تقویت و پشتیبانی از کسبوکارهای محلی و روستایی آشنا شدند.
ابراهیمی تصریح کرد: این دوره همچنین بر اهمیت آموزش، توانمندسازی و ارتقای مهارت فعالان گردشگری بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه این صنعت تأکید داشت و بستری مناسب برای همافزایی، تبادل تجربه و افزایش آمادگی کنشگران این عرصه در مسیر ارائه خدمات حرفهایتر و اثرگذارتر فراهم آورد.
معاون گردشگری ادارهکل در پایان خاطر نشان کرد: ارتقای سطح آگاهی و مهارت فعالان گردشگری، از مهمترین راهکارهای افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت خدمات و ایجاد زمینههای جدید اشتغال در این حوزه به شمار میرود و برگزاری چنین دورههایی میتواند زمینهساز رشد و شکوفایی بیش از پیش گردشگری در استان باشد.
