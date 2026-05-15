به گزارش خبرنگار میراثآریا، به منظور معرفی و پاسداشت ظرفیتهای مهارتی و هنری شهرستان بهبهان، رویداد فرهنگی «چادر گُلی، جشن فن و هنر محلی بهبهان» ۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در محله تاریخی محسنیها برگزار خواهد شد.
این رویداد فرهنگی با هدف ترویج و حفظ فنون اصیل منطقه، شامل برنامههای متنوعی است که به معرفی جنبههای مختلف فرهنگ بومی بهبهان میپردازد. از جمله این برنامهها میتوان به معرفی پوشش سنتی «چادر رنگی»، آموزش و پخت غذاهای محلی، برگزاری کارگاه نقاشی در فضای باز و اجرای آیینها و جلوههای محلی اشاره کرد.
مسئولان برگزاری این رویداد از عموم شهروندان، خانوادهها، هنرمندان و تمامی علاقهمندان به فرهنگ و هنر بومی دعوت کردهاند تا با حضور خود در این جشن، در حفظ و اشاعه میراث غنی منطقه سهیم باشند. این رویداد فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر با هویت فرهنگی بهبهان و حمایت از هنرمندان و صنعتگران محلی به شمار میرود.
