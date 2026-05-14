به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در حاشیه نشست مشترکی که به دعوت و میزبانی هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) و با حضور معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، مدیرعامل هگتا در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برنامه‌های این هلدینگ در حوزه گردشگری سلامت و تمرکز ویژه بر بازار عراق خبر داد.

علیرضا تابش در این گفت‌وگو گزارشی از اقدامات یک‌سال‌ونیم گذشته هگتا در حوزه گردشگری سلامت ارائه کرد و گفت: به‌دنبال مأموریت محول‌شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای ساماندهی این حوزه، با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطالعات شناخت بازار عراق انجام و نشست‌های متعددی برای بررسی ظرفیت‌های این بازار برگزار شده است.

او افزود: در ادامه این اقدامات، «میز تخصصی گردشگری سلامت» برای نخستین‌بار در ساختار هگتا ایجاد شد و بر اساس اسناد بالادستی و رهنمودهای مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تدوین سند راهبردی این حوزه نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل هگتا با اشاره به ظرفیت‌های منطقه اروند و بازار عراق اظهار کرد: با توجه به تردد روزانه هزاران مسافر از مرز شلمچه و ارتباطات گسترده میان استان خوزستان و استان بصره، تمرکز اولیه بر بازار عراق به‌عنوان یکی از محورهای اصلی جذب گردشگران سلامت در دستور کار قرار گرفت.

تابش با بیان اینکه رویکرد هگتا در این حوزه «درمانی- اقتصادی» است، از راه‌اندازی نظام رصد و پایش عملکرد شرکت‌های تابعه در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و گفت: طراحی زنجیره کامل خدمات از مبدأ تا مقصد، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال، ایجاد سازوکار شفاف و همکاری با بخش خصوصی چابک، می‌تواند به ساماندهی بازار پذیرش بیماران خارجی کمک کند و پیگیری و اجرای این برنامه‌ها در دستور کار هگتا قرار دارد.

او با اشاره به برخی چالش‌های موجود در بازار گردشگری سلامت تصریح کرد: نبود سازوکار شفاف در برخی بخش‌ها و همچنین عدم حضور مؤثر شرکت‌های تخصصی گردشگری سلامت در مبادی ورودی، موجب می‌شود بیماران بدون پشتوانه مشخص وارد چرخه درمان شوند و در صورت بروز مشکل نیز امکان پیگیری مناسب وجود نداشته باشد؛ از این‌رو ساماندهی فرآیند جذب بیماران خارجی ضروری است.

