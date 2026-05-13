محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا در حاشیه نشست مشترک با مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران هگتا و شرکتهای تابعه گفت: این سازمان با در اختیار داشتن حدود ۳۵۰ مرکز درمانی و نزدیک به ۸ درصد تختهای بیمارستانی کشور ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری سلامت دارد که در این زمینه ضروری است کمیته مشترکی بین دو مجموعه معاونت درمان و هگتا فعال شود.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: سازمان تأمین اجتماعی پس از وزارت بهداشت، دومین تولیدکننده خدمات درمانی کشور محسوب میشود.
او افزود: حدود ۸۵ بیمارستان و صدها پلیکلینیک در قالب ۳۵۰ مرکز درمانی در سراسر کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند که میتوانند در توسعه گردشگری سلامت نقشآفرینی کنند.
همتی با اشاره به برخی مراکز درمانی شاخص گفت: بیمارستانهای میلاد، شهید لواسانی، فیاضبخش، لبافینژاد و فارابی مشهد و همچنین مراکز درمانی شهرهایی مانند شیراز، قائمشهر، اصفهان و رشت از جمله مراکزی هستند که خدمات تخصصی و جراحیهای پیشرفته از جمله جراحی قلب باز ارائه میکنند.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی افزود: بیمارستانهای شاخص سازمان در تهران و مراکز استانها که به برخی از آنها اشاره شد، در بسیاری از خدمات تخصصی و جراحیهای پیشرفته دارای توان رقابتی هستند و میتوان بخشی از ظرفیت آنها را به بیماران بینالملل اختصاص داد.
او به ضرورت فعالسازی بخشهای بیماران بینالملل (IPD) در بیمارستانها اشاره کرد و افزود: در برخی مراکز این ظرفیت ایجاد شده اما هنوز بهطور کامل فعال نشده است.
همتی با اشاره به تجربه جلسات گذشته در حوزه گردشگری سلامت گفت: در سالهای گذشته جلسات متعددی درباره این موضوع برگزار شده اما بسیاری از آنها به نتیجه عملیاتی نرسیده و نباید این موضوع بار دیگر در حد شعار باقی بماند.
او تأکید کرد: در مدل جدید باید چرخه کامل خدمات از زمان تصمیم بیمار در مبدأ تا درمان، اقامت، حملونقل و پیگیری پس از بازگشت طراحی شود؛ چرا که در غیر این صورت بیمار به سمت مسیرهای غیراصولی هدایت خواهد شد.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی همچنین از آمادگی این معاونت برای همکاری در توسعه گردشگری سلامت خبر داد و گفت: موضوعات مطرح شده در این نشست بهعنوان دستور اداری برای پیگیری در مجموعه معاونت درمان در نظر گرفته خواهد شد.
همتی در پایان با تأکید بر اهمیت همافزایی میان بخش درمان و حوزه گردشگری افزود: با شکلگیری کمیته مشترک میان معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی و هگتا، میتوان برنامهریزی منسجمی برای جذب بیماران خارجی، ارتقای استانداردهای خدمات بینالملل و معرفی ظرفیتهای درمانی کشور در بازارهای هدف انجام داد تا از این طریق علاوه بر توسعه خدمات درمانی، ارزآوری و رونق گردشگری سلامت نیز محقق شود.
انتهای پیام/
نظر شما