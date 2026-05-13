محمدصادق کریمی‌کیا، سرپرست معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی تشکل‌های مردم‌نهاد، از جایگاه راهبردی این مجموعه‌ها در صیانت از میراث تمدنی ایران و تقویت دیپلماسی عمومی کشور سخن گفت.

او با اشاره به جایگاه وزارت کشور در ساماندهی و صدور مجوز تشکل‌های اجتماعی اظهار کرد: امروز حدود ۱۱ هزار تشکل مردم‌نهاد در حوزه‌هایی نظیر میراث‌فرهنگی، محیط‌زیست، مسائل اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی در کشور فعال هستند که بخش مهمی از سرمایه اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهند.

کریمی‌کیا افزود: اگر هیئت‌های مذهبی، گروه‌های مردمی و سایر شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور نیز در این منظومه در نظر گرفته شوند، ظرفیت اجتماعی ایران به حدود ۲۰۰ هزار مجموعه مردمی می‌رسد؛ ظرفیتی که می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، تمدنی و حتی تعاملات فرامرزی ایفای نقش کند.

سرپرست معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تحولات منطقه‌ای اخیر و آسیب‌هایی که به بخشی از آثار و زیرساخت‌های فرهنگی وارد شده است، تصریح کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد در جریان تعرض به میراث ملی و جهانی ایران، تلاش کردند با بهره‌گیری از ابزارهای مدنی و فرهنگی، صدای جامعه ایرانی را در عرصه بین‌المللی منعکس کنند.

او ادامه داد: صدور بیانیه‌ها، شکل‌گیری زنجیره‌های انسانی و پیگیری‌های حقوقی و فرهنگی در سطح بین‌المللی، بخشی از اقداماتی بود که از سوی فعالان اجتماعی و فرهنگی برای مقابله با تخریب میراث تمدنی ایران صورت گرفت؛ چرا که تعرض به آثار فرهنگی صرفاً آسیب به یک بنا نیست، بلکه تعرض به حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملت‌ها محسوب می‌شود.

کریمی‌کیا با تاکید بر اهمیت «پارا دیپلماسی» یا دیپلماسی عمومی، نقش تشکل‌های مردمی را مکمل دستگاه دیپلماسی رسمی کشور دانست و گفت: سمن‌ها می‌توانند در تعامل با ملت‌ها، نخبگان، اندیشمندان و مجموعه‌های فرهنگی سایر کشورها، تصویری واقعی و مبتنی بر ظرفیت‌های تمدنی ایران ارائه دهند.

او افزود: وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این حوزه دارای مسئولیت‌های مشترک و مکمل هستند و ضروری است هم‌افزایی میان این دستگاه‌ها برای معرفی هرچه مؤثرتر ظرفیت‌های تمدنی ایران تقویت شود.

سرپرست معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه ایران از غنی‌ترین پشتوانه‌های فرهنگی و تمدنی منطقه برخوردار است، خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت عظیم، هنوز در حوزه روایت‌سازی بین‌المللی و معرفی سرمایه‌های فرهنگی کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی با کاستی‌هایی مواجه هستیم.

او ادامه داد: بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور همچنان در محدوده‌های درون‌مرزی باقی مانده‌اند؛ در حالی که فرهنگ و تمدن ایرانی ظرفیت حضور، عرضه و اثرگذاری در جغرافیای فرهنگی منطقه و جهان را داراست و باید برای توسعه این میدان فرهنگی برنامه‌ریزی راهبردی صورت گیرد.

کریمی‌کیا همچنین از اجرای طرح «۱۰۰ روستای تمدن‌ساز» خبر داد و گفت: در این طرح، روستاهایی که خاستگاه مفاخر، علما، دانشمندان و شخصیت‌های اثرگذار تاریخی و فرهنگی بوده‌اند، شناسایی و معرفی می‌شوند تا با محوریت رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای، ظرفیت‌های آن‌ها در سطح ملی و فراملی بازنمایی شود.

او تصریح کرد: هدف این است که این مناطق از یک ظرفیت صرفا محلی خارج شده و به کانون‌های هویت‌ساز و تمدنی تبدیل شوند؛ همچنین تلاش می‌شود زمینه شکل‌گیری و تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد محلی در این روستاها فراهم شود.

سرپرست معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با اشاره به برنامه‌های مرتبط با فرهنگ اقوام ایرانی اظهار کرد: جشنواره‌های متعددی در حوزه آیین‌ها، غذاهای سنتی، سبک زندگی و فرهنگ اقوام ایرانی طراحی شده است تا تنوع فرهنگی کشور به‌عنوان بخشی از قدرت نرم ایران معرفی شود.

او افزود: در قالب جشنواره غذای اقوام، بیش از ۳۰۰ غذای سنتی و باستانی ایرانی شناسایی شده و برنامه‌ریزی برای معرفی این ظرفیت‌ها به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کشور در دستور کار قرار دارد.

کریمی‌کیا همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره آیین‌ها و مراسم ازدواج اقوام ایرانی خبر داد و گفت: در این رویداد تلاش می‌شود سنت‌ها و آیین‌های اقوام مختلف از جمله کردها، ترکمن‌ها، عشایر و سایر گروه‌های قومی در تهران معرفی و بازنمایی شود تا زمینه تقویت همبستگی فرهنگی و شناخت متقابل اقوام ایرانی فراهم شود.

او در پایان با تاکید بر ضرورت حفاظت از میراث‌فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور اظهار کرد: بخش مهمی از سنت‌ها، آیین‌ها و سرمایه‌های فرهنگی روستاها و اقوام ایرانی در معرض فراموشی قرار دارد و حفظ و احیای این میراث ارزشمند، نیازمند مشارکت فعال تشکل‌های مردمی، نهادهای فرهنگی و جامعه محلی است.

انتهای پیام/